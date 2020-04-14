У світі немає попиту на нафту: великій компанії в США довелося зупинити видобуток

Американська нафтова компанія Texland Petroleum LP призупинила видобуток нафти на всіх свердловинах через різке скорочення попиту.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами президента компанії Джима Уілкеса, Texland звернулася до Вашингтона з проханням про позику для можливості дати зарплату 73 працівникам.

Крім того, в квітні і травні компанія Continental Resources має намір скоротити видобуток нафти на 30%.

За даними газети, Parsley Energy зупинила роботу на 150 свердловинах. У компанії відзначили, що їхня розробка втратила рентабельність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

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