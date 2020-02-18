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18 лютого • оновлено в 21:12
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"Сильний у красивих презентаціях": в інвест-стратегії Гончарука знайшли ряд вад

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У новій стратегії економічного росту, яку презентував уряд Олексія Гончарука, знайшли ряд вад, що заважають залученню інвесторів в Україну.

Аналіз плану провели в матеріалі "Дзеркала тижня". Відзначається, що бажання іноземних вкладників вкотре проігнорували а глава уряду "сильний тільки в красивих презентаціях".

"Інвестор чекає верховенства права, захисту власності, нульової толерантності влади до корупції, простих регуляцій, стабільного законодавства і конкурентних переваг у регіоні. Україна у відповідь пропонує: приватизацію, концесію, індустріальні парки, інвестиційних нянь і підтримку малого бізнесу. Ці паралельні прямі ніколи не зустрінуться", – сказано в статті.

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В інвест-стратегії Гончарука знайшли ряд вад

В інвест-стратегії Гончарука знайшли ряд вад

dеlo.ua

Так, автор звернув увагу, що по-перше, все перераховане в стратегії, за винятком інвест-няні, – це наші стратегічні пріоритети з часів Арсенія Яценюка. При цьому ефективності за такими ініціативами помічено не було.

По-друге, стратегія зазнала критики, оскільки за задумом уряду вона має наблизити Україну до розвинених країн. "Наша мета не наздоганяти розвинені країни, ми вже не зможемо цього зробити. Ми повинні стрибнути в їхнє майбутнє, і стандартні рецепти для цього не годяться", – зазначив автор.

Звернули увагу також на те, що інвестор хоче робочу біржу, а бажано, кілька, асортимент інвестиційних інструментів, звичну фінансову інфраструктуру, можливість вільно розпоряджатися своїми грошима: "Він не їде в Україну за доступним дешевим кредитом, йому не потрібна пралка в розстрочку".

В інвест-стратегії Гончарука знайшли ряд вад

В інвест-стратегії Гончарука знайшли ряд вад

dеlo.ua

На шляху іноземних вкладників в Україні помітили ще одну перешкоду, яку повинні чимось "перебити" в Україні – готові індустріальні парки в сусідніх країнах (Польщі чи Словаччині).

"Ні президент, ні прем'єр досі не зрозуміли, що залучення інвестицій це торгівля на висококонкурентному ринку. Тут треба і про сусідів знати все, і про самих себе, а не жити в альтернативній реальності і чути тільки те, що подобається", – резюмували в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів запланував за 5 років збільшити ВВП країни на 40%, створити більш 1 млн робочих місць і залучити 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій. Все це озвучили на презентації плану "Економічна стратегія: ріст через інвестиції".

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
надо не инвесторов привлекать,а работать ,пахать всем,не биткоины майнить и рассказывать дурь про заработки в интернете,а строить,распахивать те поля,что позарастали,неудобья ,кау было при "тоталитаризме",онижедетов выгонять на сельхозработы периодически.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Наша цель не догонять развитые страны, мы уже не сможем этого сделать. Мы должны прыгнуть". Правильно, и подальше прыгайте, чтобы сразу перепрыгнуть всю Европу и оказаться в Африке, где собственно вам и место)
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
режим Идиoкpaтии и бaнда клoyнoв-aферистов.
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