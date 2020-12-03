У США запустять у космос туристичний корабель: скільки коштуватимуть польоти

Американська компанія Virgin Galactic проведе в грудні тестовий запуск туристичного космічного корабля.

Заявки на майбутні польоти подало вже понад 700 осіб. Вартість квитка становить 250 тисяч доларів. Про це повідомили в пресслужбі Virgin Galactic.

Випробувальний запуск корабля SpaceShipTwo – VSS Unity передбачається здійснити в період з 11 грудня.

SpaceShipTwo розрахований на шість пасажирів і двох пілотів. Він підніметься у повітря на літаку-носії WhiteKnightTwo з аеродрому в штаті Нью-Мексико.

Після відстиковки корабель вийде на суборбітальну орбіту висотою близько 100 км, а потім здійснить посадку на Землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада американська компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9. Запуск відбувся в 04:13 (за Києвом) на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида).

Зазначається, що SpaceX вивела на низьку навколоземну орбіту 16-ту партію із 60 інтернет-супутників Starlink.