У США сказали, чи чекати другої Великої депресії через COVID-19

Глава Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив, що нинішня криза в майбутньому навряд чи буде охарактеризована як друга Велика депресія.

Про це сказано в матеріалі CBS, передає "ИноТВ".

"Я не думаю, що такий результат взагалі можливий. Є низка дуже фундаментальних відмінностей. По-перше, два місяці тому у нас була дуже здорова економіка. І у нас мова йде про зовнішню подію, про природне лихо. І тут є одна істотна відмінність. У 20-х роках, коли сталася Депресія, коли стався обвал і все інше, звалилася фінансова система. Зараз наша фінансова система сильна, їй вдається витримувати те, що відбувається. Після останньої кризи ми витратили 10 років на її зміцнення. У цьому і полягає велика різниця", – підкреслив Пауел.

У США спрогнозували наслідки кризи

Крім того, за його словами, під час Великої депресії центробанки намагалися підняти процентні ставки, щоб зберегти прив'язку валюти до золотого стандарту, хоча тоді треба було вчиняти протилежним чином.

Глава ФРС також додав, що зараз в світі уряди і центробанки реагують на те, що відбувається дуже активно і оперативно.

"Так що, по-моєму, все це вказує на те, що буде наступне: буде дуже різкий спад. Це повинен бути набагато коротший спад, ніж той, який асоціюється з 30-ми роками", – підкреслив Пауелл.

При цьому він обнадіяв, заявивши про наявність "хороших шансів" на те, що в третьому кварталі буде "позитивне зростання". Глава ФРС зазначив, що до кінця цього року навряд чи вдасться повернутися до докризових показників.

"Коли ми підемо по шляху відновлення, головне – залишатися на цьому шляху і просто робити все можливе, щоб залишатися на ньому протягом тривалого періоду часу. А економіка буде постійно виліковуватися. І дуже скоро ми повернемося до більш нормальних рівнів безробіття і зайнятості. Люди повернуться на свої робочі місця", – упевнений Пауелл.

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