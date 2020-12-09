У США схвалили санкції, які можуть назавжди зупинити "Північний потік-2"

У США наблизили нові санкції проти російського газопроводу в обхід України "Північного потоку-2". Палата представників Конгресу схвалила оборонний бюджет, який передбачає обмеження. Нові заходи можуть перешкодити Росії добудувати проект, так що він може бути заморожений назавжди.

Як повідомляє "Укрінформ", за відповідний документ проголосували 335 конгресменів, 78 проголосували проти. Це більше двох третин голосів, необхідних для скасування президентського вето, хоча немає впевненості, що низка законодавців Республіканської партії проголосують за його скасування.

Президент Дональд Трамп пообіцяв застосувати вето до цього документа через те, що він не передбачає скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ гарантує захист технологічним компаніям від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.

Йдеться про такі санкції:

обмеження для компаній, що надають страхові та сертифікаційні послуги, необхідні для завершення будівництва газопроводу;

обмеження проти компаній, які надають послуги для модернізації або встановлюють зварювальне обладнання на суднах, які беруть участь у будівництві.

за сприяння продажу, оренді або надання трубоукладальних суден для завершення проєкту.

Крім того, проєкт закону передбачає посилення санкцій проти іншого російського газопроводу – "Турецького потоку".

Наступним кроком законопроєкт буде направлено в Сенат, де, як очікується, також буде ухвалений за підтримки двох партій.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. В цьому випадку вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Раніше США закликали Берлін заморозити будівництво "Північного потоку-2". У Мінекономіки Німеччини заявили, що подібні екстериторіальні санкції Вашингтона неправомірні.

Так Вашингтон відреагував на те, що Росія відправила судно "Академік Черський" для добудови останньої ділянки газопроводу. Як відомо, через санкції США міжнародні компанії відкликали свої кораблі з проєкту. Таким чином Москві доведеться добудувати його своїми силами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія обіцяла добудувати проект в кінці 2020-го або початку 2021-го, але поки до робіт не приступали. Найбільш імовірним кандидатом на роль трубоукладника залишається судно "Академік Черський", яке з травня перебуває у Балтійському морі. Проблемою залишається відсутність страховки, без якої укладати труби в водах Данії можна.