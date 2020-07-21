У США Палата представників Конгресу проголосувала за нові санкції проти російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Рішення було прийнято одноголосно в понеділок, 20 липня, повідомляє пресслужба законодавчого органу Штатів.

Нові санкції спрямовані проти іноземців, які сприяють продажу, оренді або надання судів для укладання труб для будівництва газопроводів.

"Росія намагається побудувати газопровід" Північний потік-2 ", щоб отримати надмірний контроль над нашими європейськими союзниками і їх джерелами енергії ... Ми повинні зупинити ворожу стратегію впливу Путіна", – повідомив в Twitter член Палати представників Стів Вомак.

Пояснимо, що Палата представників Конгресу схвалила відповідну поправку до Закону про національну оборону. Після поправку повинен розглянути Сенат, а потім президент Дональд Трамп підпише документ.

У США схвалили нові санкції проти "Північного потоку-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Євросоюзі відмовилися підтримати санкції США проти "Північного потоку-2".