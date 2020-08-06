У США розповіли, як Трамп збирався "нейтралізувати" санкції проти Росії
Колишня заступниця генерального прокурора США Саллі Єйтс розповіла, що адміністрація президента Дональда Трампа хотіла пом'якшити санкції проти Росії.
Про це повідомляє агентство Al Jazeera.
Єйтс уточнила, що колишній радник президента з національної безпеки поінформував російського дипломата у 2016 році про те, що нова адміністрація Трампа "по суті, нейтралізує" санкції США, запроваджені щодо Росії за втручання у вибори.
За її словами, колишній директор розвідувального управління міністерства оборони США Майкл Флінн вів переговори з російським дипломатом Сергієм Кисляковим у грудні 2016-го.
Зазначається, що у Трампа було бажання "нейтралізувати" антиросійські заходи, введені колишнім президентом США Бараком Обамою. Ексзаступниця генпрокурора засудила цей намір.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2016 року Обама ввів санкції проти Російської Федерації у зв'язку з хакерськими атаками на американські урядові сервери.
Обмеження було введено проти співробітників Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) і Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.
Крім того, Вашингтон ухвалив рішення вислати з США 35 російських дипломатів, а також закрити два житлові комплекси для дипломатів у штатах Нью-Йорк і Меріленд.