У США розповіли, як Трамп збирався "нейтралізувати" санкції проти Росії
У 2016 році представник Трампа пообіцяв "нейтралізувати" санкції проти Росії
Їх ввів Барак Обама у зв'язку з хакерськими атаками на американські урядові сервери
Бажання зняти санкції з Москви виникло у Трампа особисто
Трамп хотів зняти санкції з Росії. Газета.ru
Колишня заступниця генерального прокурора США Саллі Єйтс розповіла, що адміністрація президента Дональда Трампа хотіла пом'якшити санкції проти Росії.
Про це повідомляє агентство Al Jazeera.
Єйтс уточнила, що колишній радник президента з національної безпеки поінформував російського дипломата у 2016 році про те, що нова адміністрація Трампа "по суті, нейтралізує" санкції США, запроваджені щодо Росії за втручання у вибори.
За її словами, колишній директор розвідувального управління міністерства оборони США Майкл Флінн вів переговори з російським дипломатом Сергієм Кисляковим у грудні 2016-го.
Зазначається, що у Трампа було бажання "нейтралізувати" антиросійські заходи, введені колишнім президентом США Бараком Обамою. Ексзаступниця генпрокурора засудила цей намір.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2016 року Обама ввів санкції проти Російської Федерації у зв'язку з хакерськими атаками на американські урядові сервери.
Обмеження було введено проти співробітників Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) і Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.
Крім того, Вашингтон ухвалив рішення вислати з США 35 російських дипломатів, а також закрити два житлові комплекси для дипломатів у штатах Нью-Йорк і Меріленд.