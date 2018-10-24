У лотереї США розіграли рекордний джекпот за всю історію

У США розіграли рекордний джекпот у 1,6 мільярда доларів у лотереї Mega Millions.

Як повідомляють організатори, виграли номери 5, 28, 62, 65, 70 і "мега-куля" 70. Поки невідомо, чи зірвав хтось з учасників приз, новини з цього приводу очікуються найближчими годинами, передає "РИА Новости".

Якщо ніхто не виграє джекпот, наступний розіграш може зрости до двох мільярдів доларів.

Крім того, в середу, 24 жовтня, в іншій лотереї Powerball буде розіграний ще один джекпот з числа рекордних — понад 600 мільйонів доларів.

Дві найбільші лотереї США Mega Millions і Powerball нещодавно змінили свої правила таким чином, що шанси окремих гравців, і без того астрономічні малі, зменшилися ще більше. Однак разом із цим в лотереях почали розігрувати рекордні джекпоти, що привернуло додаткових покупців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше джекпот лотереї Mega Millions досяг суми у 900 млн доларів.