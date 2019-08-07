У США розгорівся новий скандал через зброю для Росії

У Сполучених Штатах заарештували росіянина Володимира Кузнєцова за підозрою у незаконному пересиланні комплектуючих вогнепальної зброї у Росію.

Для експорту таких речей потрібна особлива ліцензія Держдепартаменту та Міністерства торгівлі США, якою росіянин не володіє, йдеться у повідомленні прокуратури Східного округу штату Нью-Йорк.

"Кузнецов порушив закони, покликані забезпечити нашу національну безпеку. Сьогоднішній арешт демонструє нашу рішучість розслідувати і переслідувати в судовому порядку тих, хто незаконно експортує заборонені предмети без урахування їх кінцевого використання, ставлячи власне збагачення вище інтересів нашої країни", – заявив прокурор США Річард Доног'ю.

У разі доведення провини росіянину загрожує до 20 років позбавлення волі.

На затримання Кузнєцова вже відреагували в генеральному консульстві Росії у Нью-Йорку.

"На даний момент будь-яких повідомлень про затримання росіянина від офіційної влади США не надходило. Генконсульство тримає питання на контролі і приймає необхідних зусиль для встановлення всіх обставин цієї справи", – відзначається у заяві.

У США заарештували росіянина Володимира Кузнєцова за підозрою в незаконному пересиланні комплектуючих вогнепальної зброї в РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку зі "справою Скрипалів".

Другий пакет обмежень введений у рамках закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю. Новий раунд обмежень включає шість можливих заходів, із яких Трамп зобов'язаний вибрати хоча б три.

Кілька заходів матимуть потенційно серйозні наслідки для економіки і бізнесу Росії: повна заборона на експорт товарів зі США та на імпорт у Сполучені Штати, а також заборона повітряного сполучення із американською стороною для державних авіаперевізників.

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