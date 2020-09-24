У США розгорілася 'війна' напередодні виборів через Байдена: до чого тут Україна

У США оприлюднили скандальний звіт республіканської партії, який доводить конфлікт інтересів щодо українського питання в сім'ї Джо Байдена (зараз він висунутий як кандидат у президенти США від демократичної партії). Як виявилося, демократи знали про це, але навмисно не давали цій інформації просочитися.

Проте знайшлися докази, які доводять обізнаність адміністрації колишнього президента Барака Обами про роботу сина Байдена на приватну українську газовидобувну компанію Burisma. Водночас як його батько займався українським питанням.

Видання Washington Examiner пише, що попереджав про це Джордж Кент, апаратник Держдепу і противник Дональда Трампа.

У 2015 році Кент висловив посадовим особам в офісі віцепрезидента свою стурбованість щодо конфлікту інтересів стосовно ролі Хантера Байдена в раді директорів Burisma. Відомство Байдена-старшого його слова просто проігнорувало.

Вже у вересні 2016 року він написав електронного листа своїм колегам, де вкотре попередив про конфлікт інтересів.

"Присутність Хантера Байдена в раді директорів Burisma ускладнює завдання офіційним особам США, які роблять все для боротьби з корупцією в Україні", – сказано в ньому.

Трамп та інші республіканці вважають дивним те, що Burisma відразу призначила Хантера Байдена на високооплачувану посаду. Водночас у нього було дуже мало досвіду роботи в енергетичному секторі, а в минулому були проблеми з наркотиками.

"Під час цього розслідування виявили, що адміністрація Обами знала, що позиція Хантера Байдена в раді директорів Burisma була проблематичною і дійсно заважала ефективному здійсненню політики щодо України. Крім того, це розслідування показало, якою мірою офіційні особи в адміністрації Обами ігнорували явні попереджувальні знаки, коли син віцепрезидента увійшов до ради директорів компанії, яка належить корумпованому українському олігарху", – зазначає видання.

Демократи відкидають будь-які правопорушення, запевняючи, що твердження про корупцію є політичним наклепом.

"Байден пригрозив притримати 1 мільярд доларів як гарантії щодо кредитів США, якщо Україна не звільнить Шокіна, якого багато хто на Заході критикував за недостатні заходи для боротьби з корупцією", – наводять приклад республіканці.

Вони звинуватили Байдена-старшого в неналежному використанні свого становища віцепрезидента, щоб чинити тиск на Україну.

У статті сказано, що колишній держсекретар Джон Керрі знав про роль Байдена в раді директорів Burisma, але збрехав, сказавши, що не знав, коли його запитали про це у грудні 2019 року, під час процесу імпічменту Трампа.

Про що ще сказано в звіті республіканців