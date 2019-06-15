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У США пояснили, чому навколо газопроводу Путіна розгорівся новий скандал

11.3тЧитати матеріал російською

Газопровід "Північний потік-2" , за допомогою якого Росія планує постачати газ в Європу в обхід України, викликав гнів президента США Дональда Трампа і поставив німецького канцлера Ангелу Меркель в скрутне становище.

До появи даного проекту Москва відправляла близько двох третин свого природного газу в Європу через територію України, повідомляє Bloomberg.

Однак тепер Україна, Польща і Словаччина стурбовані тим, що через "Північний потік-2" Росія може їх обійти і вони позбудуться транзитних зборів.

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Крім того, Сполучені Штати незадоволені тим, що через газопровід їх союзники стають більш залежними від Росії.

У відповідь президент Росії Володимир Путін звинуватив Вашингтон у прагненні просувати інтереси американського бізнесу в Європі.

Водночас німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що має намір виключити ситуацію, при якій Україна опиниться повністю відрізаною від транзитних перевезень.

"Північний потік-2" викликав гнів президента США і поставив німецького канцлера в скрутне становище

"Північний потік-2" викликав гнів президента США і поставив німецького канцлера в скрутне становище

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі із європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Росія прокладає газові маршрути в обхід України

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дональд ТрампАнгела Меркель
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїПівнічний потік - 2
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А где скандал то?))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сидоров Андрей, Как где? В головах вышиватников!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Доскакались... Ибо нехер кусать руку, которая тебя кормит.
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CARGO 100
CARGO 100
А чего Трамп о Китае не беспокоится?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Шапиро Женька, У вас тоже Крым обозначен как территория Украины. Это что то меняет?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Xозяин Xoxлов:"может и ссылочку дашь на такую карту?" Только для Вас, но не забудьте, как вежливый человек, поблагодарить: https://www.alt.kp.ru/daily/26914.4/3959543/
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