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У США підтвердили введення нових жорстких санкцій проти Росії: у чому суть обмежень

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Новий пакет санкцій проти Росії через отруєння ексшпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері, набере чинності 26 серпня.

Про це повідомили в Державному департаменті США. Підтверджуючий документ був розміщений в електронній базі американського Федерального реєстру.

Йдеться про санкції, про введення яких було оголошено на початку серпня Білим домом після підписання указу президентом Дональдом Трампом.

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США вводять проти Росії санкції у справі Скрипалів

США вводять проти Росії санкції у справі Скрипалів

capital.ua

Пакет американських санкцій у справі Скрипалів включає в себе два обмежувальних заходи. Обидва стосуються кредитної політики.

Перший захід передбачає, що банки США відтепер не будуть кредитувати російський уряд. Виняток – позики для покупки продовольства. Другий захід передбачає блокування фінансової або технічної допомоги Росії з боку міжнародних інститутів.

Крім того, мова йде про обмеження, які несуть серйозні наслідки для економіки і бізнесу Росії: заборону на експорт товарів з США і на імпорт в Сполучені Штати, а також заборону повітряного сполучення з американською стороною для державних авіаперевізників.

Нагадаємо, перший пакет санкцій у рамках закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю від 1991 року через інцидент в Солсбері Трамп ввів у 2018 році.

З 26 серпня набувають чинності санкції США проти Росії

З 26 серпня набувають чинності санкції США проти Росії

topwar.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Ексофіцер ГРУ Сергій Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених – Олександр Петров і Руслан Боширов.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов працюють на ГРУ, а їх справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

  • Американці останнім часом серйозно взялися за гроші Путіна через "справу Скрипалів". Так, де-факто американські спецслужби перевіряють незаконні і засекречені фінансові потоки і операції, які можуть бути пов'язані з президентом Росії.

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Теми
Санкції проти Росії Отруєння Скрипаля Отрута "Новачок"
Особа
Сергій Скрипаль
Місце
США
Тег
санкции
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Мил Мил
Мил Мил
Уже б закрыли весь мир для рашки и не кудаб не пускали их. И можно было б забыть что такая страна есть....даешь северную Корею номер 2
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Нечаев Николай
Нечаев Николай
Это хорошо нам на них чихать переживем и это скоро козыри у сша закончатся а мы тогда им джокера из рукова не жданчиком
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
О, хорошие новости для России, ещё больше пользы извлечь смогут. Тупые американцы не понимают, санкции - это то, что делает "немытую" только сильнее, верно алени ?
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Алень - мне друг, но истина дороже !, и ты таки"алень"))) "нас ипут,а мы крепчаем". Посмотрим надолго ли хватит , вон "искандеры" уже плачут))), кушать то хочется
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