У США підтвердили введення нових жорстких санкцій проти Росії: у чому суть обмежень

Новий пакет санкцій проти Росії через отруєння ексшпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері, набере чинності 26 серпня.

Про це повідомили в Державному департаменті США. Підтверджуючий документ був розміщений в електронній базі американського Федерального реєстру.

Йдеться про санкції, про введення яких було оголошено на початку серпня Білим домом після підписання указу президентом Дональдом Трампом.

США вводять проти Росії санкції у справі Скрипалів capital.ua

Пакет американських санкцій у справі Скрипалів включає в себе два обмежувальних заходи. Обидва стосуються кредитної політики.

Перший захід передбачає, що банки США відтепер не будуть кредитувати російський уряд. Виняток – позики для покупки продовольства. Другий захід передбачає блокування фінансової або технічної допомоги Росії з боку міжнародних інститутів.

Крім того, мова йде про обмеження, які несуть серйозні наслідки для економіки і бізнесу Росії: заборону на експорт товарів з США і на імпорт в Сполучені Штати, а також заборону повітряного сполучення з американською стороною для державних авіаперевізників.

Нагадаємо, перший пакет санкцій у рамках закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю від 1991 року через інцидент в Солсбері Трамп ввів у 2018 році.

З 26 серпня набувають чинності санкції США проти Росії topwar.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ексофіцер ГРУ Сергій Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених – Олександр Петров і Руслан Боширов.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов працюють на ГРУ, а їх справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

Американці останнім часом серйозно взялися за гроші Путіна через "справу Скрипалів". Так, де-факто американські спецслужби перевіряють незаконні і засекречені фінансові потоки і операції, які можуть бути пов'язані з президентом Росії.

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