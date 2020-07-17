У США кредити на житло впали до найнижчої в історії позначки

Іпотека на житло в США впала менше ніж до 3%. (Trulia)

У США процентна ставка по іпотечному кредиту на 30 років вперше за всю історію впала нижче 3%.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дані американського іпотечного агентства Freddie Mac.

Наразі ставка на іпотеку з 30-річним терміном погашення становить 2,98%. При цьому на початок року ставка аналогічної іпотеки становила 3,72%, зазначено в матеріалі.

Рекордно низькі показники пояснюються кризою, яку викликала пандемія нової коронавірусної інфекції.

"Американські гірки оптимізму і песимізму щодо економічних перспектив тривають", – сказала Даніель Хейл, головний економіст Realtor.com.

"З іншого боку, ріст кількості випадків захворювання на коронавірус у все більшій кількості штатів демонструє, наскільки важко стримувати вірус, особливо при спробі прискорити розвиток економіки. З іншого боку, ознаки прогресу в розробці вакцини проти коронавірусу дають надію на те, що є шлях до нових норм, де проблеми зі здоров'ям не впливають на ухвалення рішень", – підсумувала експерт.

Останній сплеск захворюваності на коронавірус і його вплив на економіку США призводить до зниження фіксованих ставок по іпотечних кредитах. У міру збільшення випадків фінансові ринки оцінюють, чи буде зростання перешкоджати відновленню економіки.

"Ринки не знають, чи змусить економіку останній сплеск випадків COVID-19 відступити назад, або ж на горизонті з'являться якісь позитивні новини, пов'язані з пандемією", – сказав економіст Zillow Метью Спікман. "Обидва ці фактори будуть впливати на ставки по іпотечних кредитах в майбутньому, причому останній, ймовірно, надасть більший вплив".

Bankrate.com, який публікує щотижневий індекс динаміки ставок за іпотечними кредитами, виявив, що більше половини опитаних експертів очікують, що ставки залишаться приблизно такими ж на наступному тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні президент Володимир Зеленський заявив, що банки в Україні повинні давати іпотечні кредити максимум під 10% річних. Він пообіцяв "дотиснути" державні і комерційні фінустанови.