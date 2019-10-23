У "Слузі народу" зажадали від ГПУ зняти арешт з фірм заступника голови Харківської облради

Нардеп від фракції "Слуга народу" Вікторія Кінзбурська звернулася до Генеральної прокуратури щодо фірм, пов’язаних із заступником голови Харківської обласної ради Володимиром Скоробагачом, на майно яких накладено арешт ухвалою суду.

На думку депутатки, арешт накладено безпідставно. На сьогодні це єдиний запит поданий Кінзбурською, повідомляє у Facebook Харківський антикорупційний центр.

Зокрема, у своєму запиті Кінзбурська стверджує, що до неї звернулася низка керівників фірм, які заявили, що їх діяльність була безпідставно призупинена, адже в результаті клопотання ГПУ суд наклав арешт на майно.

Йдеться про фірми ТОВ "Рікон +", ТОВ "Сігней", ТОВ "Торговий дім "Ірпіс", ТОВ "Техно-2017", ТОВ "Бенедикт Бізнес", ТОВ "Омега-2008", ТОВ "Рентес", ТОВ "Оптима Прайс", ТОВ "Поларіс-100", ТОВ "Нут-Експорт", ТОВ "Інвол А".

Ці компанії фігурують у кримінальному провадженні щодо легалізації грошових коштів, здобутих злочинних шляхом.

Директором та засновником ТОВ "Техно-2017" та ТОВ "ТД "Ірпіс" є Павло Пугач. Він також керує ТОВ "Лалсат Інтернаціональ Україна", яке також фігурує у кримінальному провадженні.

Іншим співзасновником "Лалсату" є Вікторія Скоробагач – дружина заступника голови Харківської облради.

ТОВ "Техно-2017" та ТОВ "Інвол А" належав екран, який транслював на площі Свободи іміджеві сюжети про Скоробагача.

ТОВ "Інвол А" належить Аркадію Балюку та Тамарі Садіковій. Раніше засновницею була Алла Редько, яка зараз працює в облраді.

Редько також отримувала кошти від ТОВ "Поларіс-100", яке фігурує й у запиті, й у кримінальному провадженні ТОВ "Інтеропт-Преміум" (раніше належала Віталію Хомутиннику – бізнес-партнеру Скоробагача).

Засновницею ТОВ "Поларіс-100" є Ірина Хасьянова. Вона ж засновниця ТОВ "Харківський м’ясопереробний завод" разом з дружиною Скоробагача.

ТОВ "Сігней" заснував Юрій Скоробагач. Ця фірма займалася оформленням документів щодо експорту горіхів.

Бенефіціаром ТОВ "Омега-2008" вказаний Андрій Голубченко – партнер Вікторії Скоробагач по ТОВ "Сігма-ЛК".

ТОВ "Рентес" напряму належить Вікторії Скоробагач.

ТОВ "Оптима-Прайс" належить Яні Лаурінайчуте. Остання купувала нерухомість у Скоробагача.

"Тож цікаво, що свій єдиний депутатський запит Кінзбурська направила в інтересах фірм пов’язаних з оточенням Володимира Скоробагача. Щодо законності накладення арешту та діяльності цих фірм відповідь мають дати правоохоронці", – резюмували у Харківському антикорупційному центрі.

Нардеп Вікторія Кінзбурська звернулася до Генеральної прокуратури щодо фірм, пов’язаних із заступником голови Харківської обласної ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня монобільшість Верховної Ради підтримала законопроєкт президента Володимира Зеленського про "гонорари" за викриття хабарників.

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