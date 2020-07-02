Нас*ав наостанок, – в "Слузі народу" про відставку Смолія
Депутати "Слуги народу", обговорюючи відставку голови НБУ Якова Смолія, заявили, що він "нас*ав наостанок", а депутатка Галина Третьякова припустила, що це "політична акція Євросолідарності".
Листування нардепів у чаті фракції опублікував сайт "Букви" у четвер, 2 липня. “Міг би Смолій день і почекати. Нас*ав під кінець”, – написав один з нардепів. Так він прокоментував новину про скасування нового випуску євробондів на $1,75 млрд з погашенням у березні 2033 року.
Депутатка Галина Третьякова у листуванні з колегами заявила, що відставка Смолія – це “політична акція “Європейської солідарності”.
“Смолій керований досі Гонтарєвою (колишня голова НБУ при Петру Порошенку, – Ред.). І в МВФ сидить Рашкован, теж проПетін. Тому відставка Смолія – політична акція "Євросолідарності". Спроба розхитати відносини з МВФ. Причина – Порошенко”, – написала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава Нацбанку Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови Якова Смолія про подання у відставку вважає емоційною.
У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.