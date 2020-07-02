Нас*ав наостанок, – в "Слузі народу" про відставку Смолія

Депутати "Слуги народу", обговорюючи відставку голови НБУ Якова Смолія, заявили, що він "нас*ав наостанок", а депутатка Галина Третьякова припустила, що це "політична акція Євросолідарності".

Листування нардепів у чаті фракції опублікував сайт "Букви" у четвер, 2 липня. “Міг би Смолій день і почекати. Нас*ав під кінець”, – написав один з нардепів. Так він прокоментував новину про скасування нового випуску євробондів на $1,75 млрд з погашенням у березні 2033 року.

Переписка "слуг народу" про відставку Смолія bykvu.com

Депутатка Галина Третьякова у листуванні з колегами заявила, що відставка Смолія – ​​це “політична акція “Європейської солідарності”.

“Смолій керований досі Гонтарєвою (колишня голова НБУ при Петру Порошенку, – Ред.). І в МВФ сидить Рашкован, теж проПетін. Тому відставка Смолія – ​​політична акція "Євросолідарності". Спроба розхитати відносини з МВФ. Причина – Порошенко”, – написала вона.

Переписка "слуг народу" про відставку Смолія bykvu.com

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