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Нас*ав наостанок, – в "Слузі народу" про відставку Смолія

Андрій Довгань
Економіка
6,8 т.
Нас*ав наостанок, – в 'Слузі народу' про відставку Смолія

Депутати "Слуги народу", обговорюючи відставку голови НБУ Якова Смолія, заявили, що він "нас*ав наостанок", а депутатка Галина Третьякова припустила, що це "політична акція Євросолідарності".

Листування нардепів у чаті фракції опублікував сайт "Букви" у четвер, 2 липня. “Міг би Смолій день і почекати. Нас*ав під кінець”, – написав один з нардепів. Так він прокоментував новину про скасування нового випуску євробондів на $1,75 млрд з погашенням у березні 2033 року.

Переписка "слуг народу" про відставку Смолія

Переписка "слуг народу" про відставку Смолія bykvu.com

Депутатка Галина Третьякова у листуванні з колегами заявила, що відставка Смолія – ​​це “політична акція “Європейської солідарності”.

“Смолій керований досі Гонтарєвою (колишня голова НБУ при Петру Порошенку, – Ред.). І в МВФ сидить Рашкован, теж проПетін. Тому відставка Смолія – ​​політична акція "Євросолідарності". Спроба розхитати відносини з МВФ. Причина – Порошенко”, – написала вона.

Переписка "слуг народу" про відставку Смолія

Переписка "слуг народу" про відставку Смолія bykvu.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Глава Нацбанку Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичний політичний тиск".

  • Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".

  • Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови Якова Смолія про подання у відставку вважає емоційною.

  • У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.

  • Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Україна
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