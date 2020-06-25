У "Слузі народу" вибачилися за Третьякову і сказали, які будуть наслідки
Народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець заявила, що її колега по фракції Галина Тертьякова має публічно вибачитись та пояснити свої слова про дітей "низької якості".
Про це вона розповіла в ефірі каналу "Україна 24". Нардепка вибачилась за слова Третьякової.
"Здається, що пані Третьякова навела цитату, яка б підкреслила її думку, з контексту я так розумію. Я так розумію, що вона мала на увазі дітей з низьким рівнем освіти, а вийшло так, що діти низької якості", – сказала вона.
За її словами, далі повинні послідувати вибачення Третьякової та пояснення її слів.
"Хочу вибачитися перед усіма дітьми і всіма українцями за пані Третьякову і нашу політсилу. Я думаю, що питання (звільнення з посади голови парламентського комітету. – Ред.) буде вирішуватися на фракції, повинні бути вибачення і пояснення цього формулювання", – додала нардепка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 червня в мережі спливло скандальне відео Третьякової, в якому вона заявила, що у людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".
Через це постійна комісія Ради Федерації профспілок звернулася до Верховної Ради з вимогою звільнити Третьякову з посади за її "антисоціальну і антигуманну позицію".
Згодом Третьякова публічно відреагувала на скандал, а українці дали оцінку її діям.