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19 грудня • оновлено в 14:41
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У "Слузі народу" розповіли, коли чекати на прорив із ринком землі в Україні

1.1т
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Верховна Рада може проголосувати за запуск ринку землі в Україні до кінця 2019 року лише в тому разі, якщо профільний комітет встигне розглянути всі правки до законопроєкту.

Зокрема парламентському комітету необхідно розглянути близько 5 тисяч правок, що може зайняти кілька місяців. Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомив депутат від фракції "Слуга народу" Павло Халімон.

Однак, за його словами, народні депутати шляхом голосування встановили 30-секундний регламент на розгляд правок замість 2-3 хвилин. Це дозволить розглянути всі зауваження вже до кінця наступного тижня.

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"Плануємо, що наступного тижня ми дійдемо до логічного завершення і пройдемо всі правки… Якщо ми встигнемо опрацювати усі правки – будемо голосувати цей закон до нового року. Якщо усі правки не опрацюємо, то було б логічно перенести це на наступний рік", – резюмував Халімон.

Парламентському комітету необхідно розглянути близько 5 тисяч правок

Парламентському комітету необхідно розглянути близько 5 тисяч правок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

  • 12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. Таким чином вже у жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Ринок землі в Україні
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Главную свою миссию - продажу Болезной унитазии, зеля выполнит, имхо
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