У "Слузі народу" розповіли, коли чекати на прорив із ринком землі в Україні

Верховна Рада може проголосувати за запуск ринку землі в Україні до кінця 2019 року лише в тому разі, якщо профільний комітет встигне розглянути всі правки до законопроєкту.

Зокрема парламентському комітету необхідно розглянути близько 5 тисяч правок, що може зайняти кілька місяців. Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомив депутат від фракції "Слуга народу" Павло Халімон.

Однак, за його словами, народні депутати шляхом голосування встановили 30-секундний регламент на розгляд правок замість 2-3 хвилин. Це дозволить розглянути всі зауваження вже до кінця наступного тижня.

"Плануємо, що наступного тижня ми дійдемо до логічного завершення і пройдемо всі правки… Якщо ми встигнемо опрацювати усі правки – будемо голосувати цей закон до нового року. Якщо усі правки не опрацюємо, то було б логічно перенести це на наступний рік", – резюмував Халімон.

Парламентському комітету необхідно розглянути близько 5 тисяч правок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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