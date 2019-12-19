У "Слузі народу" розповіли, коли чекати на прорив із ринком землі в Україні

Верховна Рада може проголосувати за запуск ринку землі в Україні до кінця 2019 року лише в тому разі, якщо профільний комітет встигне розглянути всі правки до законопроєкту.
Зокрема парламентському комітету необхідно розглянути близько 5 тисяч правок, що може зайняти кілька місяців. Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомив депутат від фракції "Слуга народу" Павло Халімон.
Однак, за його словами, народні депутати шляхом голосування встановили 30-секундний регламент на розгляд правок замість 2-3 хвилин. Це дозволить розглянути всі зауваження вже до кінця наступного тижня.
"Плануємо, що наступного тижня ми дійдемо до логічного завершення і пройдемо всі правки… Якщо ми встигнемо опрацювати усі правки – будемо голосувати цей закон до нового року. Якщо усі правки не опрацюємо, то було б логічно перенести це на наступний рік", – резюмував Халімон.
Парламентському комітету необхідно розглянути близько 5 тисяч правок
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. Таким чином вже у жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ринок землі в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".