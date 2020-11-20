У "Слузі народу" понадіялись, що бюджет-2021 не ухвалять у новорічну ніч

Є шанс, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік не у новорічну ніч, а в терміни, визначені законодавством.

Про це в ефірі телеканалу ZIK розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук. За її словами, це залежить від того, як швидко Кабінет міністрів доопрацює та скоригує документ до другого читання (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Шанси, що бюджет буде ухвалений не у Новорічну ніч є, але це також залежить від Кабінету міністрів. Думаю, що він буде ухвалений раніше... Нам потрібно вкластися у встановлений законом термін", – заявила нардепка.

Вона додала, що до документу подали 2,5 тисячі правок – найбільше за всю історію формування бюджету.

"Ми побачили цифру, яка є для оборони. Розуміємо, що це найбільша цифра, яка могла бути закладена. Тому питання залишається – медицина 5%, зараз закладено 4,2%. Намагаємося дотиснути, щоб було 5%. Освіта також має бути забезпечена на належному рівні", – додала Верещук.

Вона підкреслила, що бюджету буде складно без чергового траншу МВФ.

"Ми не можемо взяти і розірвати стосунки з МВФ. Це – не благодійна організація, і гарантії, які ми даємо, абсолютно забезпечені. Тому ми не можемо сказати, що розірвати (співпрацю. - Ред.) можна легко... Величезний ризик для нашого балансу залишитися без грошей міжнародних партнерів – ЄБРР, Європейського Союзу", – заявила нардепка.

Верещук назвала МВФ маяком для інших міжнародних організацій, які забезпечують фінансову підтримку України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 5 листопада 275 голосами ухвалили законопроєкт про бюджет країни у першому читанні. Більшість із тих, хто підтримав законопроєкт, – "слуги народу" (209 голосів). Водночас ОПЗЖ, Європейська солідарність і "Голос" документ не підтримали.

У бюджеті України на 2021 рік запропонували збільшити витрати на 17 млрд грн. Зокрема, найбільше з цієї суми піде на депутатські потреби, інфраструктуру, медицину та спорт.

Колишні міністри і економічні експерти заявили, що проєкт бюджету-2021 в першому читанні ухвалили з урахуванням "дуже оптимістичного" прогнозу зростання ВВП, занадто високої інфляції та найвищого в історії кредиту.