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23 квітня • оновлено в 07:25
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У складі тільки м'ясо і борошно: якими були пельмені в СРСР

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В СРСР налагодили серійне виробництво пельменів з яловичини, свинини, баранини, риби, субпродуктів, і суміші м'яса з капустою. У складі були тільки натуральні інгредієнти.

Про це пише von_hoffmann в блозі на LiveJournal. Відзначається, що сталося це одночасно з тим, як в СРСР почали будувати великі комбінати з переробки м'яса і риби.

До середини 70-х асортимент скоротився і найбільше пельменів випускали з суміші яловичини зі свининою.

Пельмені в СРСР

Пельмені в СРСР

von-hoffmann.livejournal.com

"Спочатку виробництво було напівавтоматичним: тісто і фарш робили, звичайно ж, машини, а ось формування була ручним. Тісто розкочувалося до 2 мм, а потім ручним шприцом або суцільною "ковбаскою", або окремими кульками накладався фарш. Краї тіста для клейкості змащували яєчним білком, накривали ще одним шаром тіста і далі вже спеціальні автоматичні формочки вирізали напівкруглі заготовки майбутніх пельменів", – написав блогер.

Пельмені в СРСР

Пельмені в СРСР

von-hoffmann.livejournal.com

При цьому, щоб при покупці перевірити їхню якість – потрібно було просто потрясти. Якщо всередині гриміло, то все в порядку – пельмені не злиплися, і при варінні не будуть виглядати безформною грудкою.

Пельмені в СРСР

Пельмені в СРСР

von-hoffmann.livejournal.com

"І все-таки всі любили домашні пельмені: ми їх ліпили з суміші яловичини і свинини, додаючи щедрою рукою цибулі, часнику і перцю. І ввечері, до вечері, відварювали все, що наліпили вдень. Те, що залишалося від варених пельменів, наступного дня смажили на сковорідці, і не було пельменів смачніше, ніж ось ці з рум'яною скоринкою!" – сказано в тексті.

Пельмені в СРСР

Пельмені в СРСР

von-hoffmann.livejournal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в СРСР виробляли натуральне 100% вершкове масло, яке можна було намазати на хліб тільки через деякий час після того, як його виймали з холодильника. Блогер розкрив секрет його приготування.

Також в СРСР ніколи не спостерігалося дефіциту м'яса. Його виробляли достатньо і продавали в магазинах, кооперативах і готували в столовках.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Теги
СРСР продукти
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Александрович Валера
Александрович Валера
Ща Мирович статейку сочинит что этоине так
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bregovich mark
bregovich mark
Долбо *бка!Где она такие сказки нашла????
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
bregovich mark, ты наверное из современных, которые считают что без консервантов и заменителей не существует продуктов?
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