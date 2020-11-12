У Сімферополі повністю пропала вода: кримчани забили на сполох

Роман Груша Економіка 05:40, 12.11.2020

В окупованому Криму виникли нові проблеми з водопостачанням – у жителів Сімферополя повністю пропала вода.

"Води або немає, або вона не придатна навіть для технічного використання", – пише в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим.

"Ранок. Сім'я збирається на роботу, чекаємо воду, щоб вмитися, в туалет потрапити і т.д. Час йде, води немає. Пора на роботу виходити 7:30, води немає", – повідомила мешканка Сімферополя Ірина Мардаровська.

В окупованому Криму виникли нові проблеми з водопостачанням
Twitter блогер RoksolanaToday & Крим
В окупованому Криму виникли нові проблеми з водопостачанням
Twitter блогер RoksolanaToday & Крим
В окупованому Криму виникли нові проблеми з водопостачанням
Twitter блогер RoksolanaToday & Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сімферополі (територія окупованого Криму) місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду. Це може трапитися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі.

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