У Швеції показали асортимент місцевих маркетів: скільки коштують продукти

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
2,3 т.
У Швеції показали асортимент місцевих маркетів: скільки коштують продукти

У Швеції хліб коштує в середньому до 30 крон (38,7 грн).

Ціна залежить від типу борошняного виробу: вівсяний хліб коштує дешевше, а з морською сіллю – дорожче. Про це пише Tjournal.

У Швеції показали асортимент місцевих маркетів
У Швеції показали асортимент місцевих маркетів

Суміш яловичого і свинячого фаршу коштує 70 крон (90,2 грн) за кілограм.

У Швеції показали асортимент місцевих маркетів

Вівсяні пластівці продаються за 24 крони (31 грн) за 1,5 кілограма.

У Швеції показали асортимент місцевих маркетів

Ціна рису "Жасмин" становить 36 крон (46,4 грн) за два кілограми.

У Швеції показали асортимент місцевих маркетів

Молоко коштує 14 крон (18 грн).

У Швеції показали асортимент місцевих маркетів

Сметана продається за 11 крон (14,2 грн).

У Швеції показали асортимент місцевих маркетів

Ціна 12 яєць становить 29 крон (37,8 грн).

У Швеції показали асортимент місцевих маркетів

Заморожене куряче філе коштує 55 крон (70,8 грн) за 900 грамів.

У Швеції показали асортимент місцевих маркетів

Оливкова олія продається по 55 крон (70,8 грн) за 500 мілілітрів.

У Швеції показали асортимент місцевих маркетів

Як повідомляв OBOZREVATEL, хліб в Україні може подорожчати на 8-10%. Передусім зростання цін вплине на "соціальний" сегмент борошняних виробів.