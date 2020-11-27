У Швеції показали асортимент місцевих маркетів: скільки коштують продукти

У Швеції хліб коштує в середньому до 30 крон (38,7 грн).

Ціна залежить від типу борошняного виробу: вівсяний хліб коштує дешевше, а з морською сіллю – дорожче. Про це пише Tjournal.

Суміш яловичого і свинячого фаршу коштує 70 крон (90,2 грн) за кілограм.

Вівсяні пластівці продаються за 24 крони (31 грн) за 1,5 кілограма.

Ціна рису "Жасмин" становить 36 крон (46,4 грн) за два кілограми.

Молоко коштує 14 крон (18 грн).

Сметана продається за 11 крон (14,2 грн).

Ціна 12 яєць становить 29 крон (37,8 грн).

Заморожене куряче філе коштує 55 крон (70,8 грн) за 900 грамів.

Оливкова олія продається по 55 крон (70,8 грн) за 500 мілілітрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хліб в Україні може подорожчати на 8-10%. Передусім зростання цін вплине на "соціальний" сегмент борошняних виробів.