У Швейцарії захотіли роздати всім жителям по 7000 євро

Швейцарія може виплатити 7,5 тисячі франків (близько 7 тисяч євро) кожному громадянину, у тому числі дітям.

Відповідна ініціатива спрямована на зниження вартості національної валюти. Про це йдеться в офіційному віснику Федеральної канцелярії Швейцарії.

Автори ідеї вважають, що для виплати потрібно надрукувати нові гроші, а запропоновану суму варто звільнити від податків.

Якщо цю пропозицію до 22 квітня 2022 року підтримають 100 тисяч осіб, то її винесуть на референдум.

У разі успішного проведення референдуму гроші виплатять не пізніше, ніж через рік після ухвалення ініціативи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці після виходу на пенсію будуть отримувати по дві виплати, а зі своїх зарплат платити додатковий внесок. Таке нововведення повинні розробити до кінця року.