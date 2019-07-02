У Швейцарії заблокували 60 млн у справі "Нафтогазу": що відомо

Федеральна прокуратура у Берні (Швейцарія) розслідує справу за підозрою у відмиванні грошей "у зв'язку із можливою розтратою коштів НАК "Нафтогаз".

У рамках кримінального провадження на рахунках у швейцарських банках заблоковано вже 60 млн франків, передає DW. У справі двоє підозрюваних, обидва — громадяни України. Одного з них підозрюють у відмиванні грошей, другого — у співучасті у відмиванні.

Інформацію про справу за підозрою у відмиванні грошей "Нафтогазу" Федеральна прокуратура надала у відповідь на запит про долю коштів на рахунках офшорної компанії з Британських Віргінських островів, яку Генпрокуратура України вважає підконтрольною народному депутату Євгену Бакуліну.

Евген Бакулін Актуальна Правда

"За даними слідства, на швейцарський рахунок цієї компанії були виведені 25 млн доларів США в період, коли Бакулін був главою "Нафтогазу" (2010-2014 роки). Номінальним бенефіціаром компанії, за цими ж даними, виступає дочка колишнього глави держкомпанії", — йдеться у повідомленні.

У березні 2018 року Бакулін був оголошений у розшук. Його підозрюють в участі у злочинній організації президента-втікача Віктора Януковича, заволодінні чужим майном і замаху на заволодіння чужим майном, фінансовій операції, складанні фіктивних документів.

Зокрема Бакуліну інкримінують заволодіння коштами "Нафтогазу України" у сумі 450 млн гривень, замах на заволодіння коштами цього ПАТ у сумі 5,1 млрд гривень, а також у заволодінні майном і коштами "Чорноморнафтогазу" у сумі 404,4 млн доларів при закупівлі нафтовидобувних вишок. Скандальну справу назвали на честь тодішнього міністра енергетики і давнього близького соратника Бакуліна Юрія Бойка.

"Після втечі колишнього президента України Віктора Януковича у Росію у 2014 році слідчі ГПУ встановили, що за бурові установки було переплачено 400 млн доларів. Ці гроші, очевидно, були виведені за кордон.

Згідно з інформацією у судовому реєстрі, в рамках оборудки у Швейцарію, крім 25 млн, ймовірно, виведених на рахунки Бакуліна, також було виведено 95 млн доларів на рахунки офшорної компанії з Белізу. Бенефіціаром останньої слідчі вважають Януковича", — пише видання.

За документами судового реєстру Швейцарії, які є у розпорядженні видання, контроль над рахунком, на який, за даними українських слідчих, було виведено $25 млн, мали діти Бакуліна.

Зазначається, що Бакулін і підконтрольна їм фірма з Британських Віргінських островів судилися у Швейцарії, щоб розблокувати заморожені кошти і перешкодити передачі українським слідчим документів про банківські рахунки.

"Судові документи свідчать, що бенефіціари вимагали не задовольняти запит української сторони про правову допомогу, стверджуючи, що рахунок не має жодного відношення до батька. У разі задоволення українського запиту діти колишнього глави "Нафтогазу" просили зафарбувати чорним імена і прізвища в документах, а документи, в яких згадується їхній батько, в жодному разі не передавати", — йдеться у розслідуванні видання.

Українську кримінальну справу проти Бакуліна його діти вважають політично мотивованою. Наголошується, що у квітні 2019 року Федеральний кримінальний суд Швейцарії дав дозвіл на передачу Україні банківських документів і продовження арешту коштів. 16 травня таке рішення підтримав Федеральний суд.

Судді встановили, що є достатньо підстав вважати, що інформація про швейцарський рахунок компанії дітей Євгена Бакуліна має відношення до розслідування кримінальної справи проти депутата і ексглави "Нафтогазу".

Але, за судовими документами, станом на серпень 2018 року, коли на кошти було накладено арешт, на рахунку залишилося тільки 329 тисяч доларів, 28 тисяч євро, 518 тисяч ієн і цінні папери вартістю близько чотирьох мільйонів доларів.

"Інформація про рух коштів на рахунку буде передана в Україну на запит Генеральної прокуратури України, надісланий швейцарським колегам понад рік тому. Запит про правову допомогу перебуває у стадії виконання", — пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у схемі розкрадання коштів з "Укрнафти" були задіяні 254 компанії, 191 з них на сьогодні або перебуває у стадії банкрутства, або вже ліквідована.

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