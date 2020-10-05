У Швейцарії встановили найвищу мінімальну зарплату у світі

У Швейцарії в кантоні Женева встановили мінімальну заробітну плату на найвищому рівні у світі – 23 швейцарських франки за годину (25 доларів або 700 грн).

Як повідомляє CNN, рішення було ухвалене на референдумі. Його підтримали 58% виборців. Таким чином профспілки мають намір боротися з бідністю.

Женева – четвертий із 26 кантонів Швейцарії, у якому відбулося таке голосування.

"Нова мінімальна заробітна плата застосовуватиметься приблизно до 6% працівників кантону станом на 1 листопада", – сказав державний радник Мауро Поджа. Мова йде про близько 30 тисяч осіб, дві третини з яких – жінки.

За словами посадовця, за умови відпрацювання 41 години на тиждень, розмір мінімальної місячної зарплатні сягне 4 тисяч швейцарських франків або 4 347 доларів.

Женева посідає десяту сходинку у рейтингу найдорожчих міст світу. 4 тисячі швейцарських франків – це лише трохи вище межі бідності, яка становить 3 968 швейцарських франків для сім'ї із двох дорослих та двох дітей до 14 років.

Для прикладу, оренда типової трикімнатної квартири в Женеві становить не менше 3000 франків (90 тисяч грн), а чашка кави коштує чотири або п'ять франків (120-150 гривень).

Питання мінімальної зарплатні в кантоні розглядали двічі – у 2011 та 2014 роках. В останньому випадку, а саме під час національного референдуму щодо запровадження мінімальної зарплатні у розмірі 22 швейцарських франків, проти висловилися 76% виборців.

"Вести" порівняли мінімалку в Україні та Женеві в:

Обідах. Отримавши заповітні 5 000 гривень після місяця щоденної роботи, житель України може дозволити собі 30 разів добре поїсти в "Пузатій хаті" (борщ, котлета з гречкою, десерт і чай). Житель Женеви – може місяць щодня годувати 25 українців (близько 770 обідів).

"Ланосах". В середньому старий "Ланос" в Україні коштує 94 тис. гривень ($3 319). Щоб назбирати на авто, українцю доведеться відкладати всі свої гроші півтора року (5 000 грн × 19 місяців). Швейцарцю – досить попрацювати три тижні, ще й залишиться на знімання "однушки" на Хрещатику.

Айкосах. Пачка стіків коштує 55 гривень, і за місяць "з'їдає" третину української мінімалки – 1650 грн (близько $ 58). Жителю Женеви баловство айкосом буде коштувати 2 години роботи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в кінці серпня підписав закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року. Раніше OBOZREVATEL зібрав головні плюси і мінуси від підвищення мінімальної зарплати в Україні.