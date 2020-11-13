У Шмигаля пообіцяли компенсувати українцям втрати через карантин
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що уряд підтримає бізнес та українців, які втратили заробіток через карантин вихідного дня.
"Ми звернулися до Торгово-промислової палати для того, щоб випадок був визнаний форсмажорним, і люди, які здають або беруть в оренду приміщення, могли скористатися цим правом для компенсації", – повідомив Немчінов у ефірі телеканалу "Дом".
Міністр наголосив, що розраховувати на виплати можуть люди, які офіційно працевлаштовані і через карантин будуть позбавлені роботи в суботу та неділю.
"Це доплати, які проводилися підприємцям, зокрема і під час першого локдауну. Люди повинні бути офіційно оформлені, за них повинні отримувати компенсацію їхні роботодавці, які їм виплачують гроші", – резюмував Немчінов.
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