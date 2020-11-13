У СБУ заберуть частину повноважень: Баканов пояснив, як це вплине на роботу силовиків
Президентський законопроєкт щодо реформи СБУ повинен впроваджувати запобіжники, які унеможливлюють залучення Служби до розслідування економічних, корупційних та інших злочинів, що не належать до її підслідності.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов. За його словами, таких повноважень Служба не має і зараз.
"Негативний резонанс викликають, передусім, доручення, які ми отримуємо від слідчих підрозділів інших правоохоронних органів – і маємо їх виконувати. Це і є основна підстава для звинувачень СБУ у розслідуванні злочинів, що не належать до її підслідності. Давайте подивимося на просту статистику: за 2019 рік в СБУ надійшло 4,2 тис. доручень від інших правоохоронних органів. 64% з них не стосувалися компетенції спецслужби", – пояснив глава СБУ.
Він нагадав, що у Житомирській області за дорученням Генпрокуратури і ДБР співробітники СБУ встановлювали адреси підпільних гральних закладів, а у Запорізькій – вручали повістки за порушення ПДД.
"Але підкреслюю – це не ініціатива СБУ і не спроба зловживати повноваженнями. На жаль, в такі умови нас ставить чинний Кримінально-процесуальний кодекс. І з цим треба щось робити. На жаль, норми, спрямовані на врегулювання цієї проблеми, зникли у редакції "доопрацьованого" законопроєкту, яку зареєстрував комітет", – пояснив Баканов.
За його словами, законодавці просто вилучили із завдань, функцій і повноважень СБУ усі положення, які стосуються економіки.
Він підкреслив, які питання лишилися не переглянутими:
об’єкти критичної інфраструктури,
спроби встановлення транснаціональними корпораціями контролю над стратегічними підприємствами,
встановлення контролю над ліквідними секторами економіки.
"До того ж давайте розділяти – є чесний бізнес, який держава повинна підтримувати і якому слід допомагати. А є олігархи, монополії, фінансові спекулянти, прихований бізнес чиновників чи ОЗУ. Зрештою, одна відома ювелірна фінансова піраміда – це теж бізнес, який просто ошукав тисячі українців і вивів в РФ 250 млн доларів. То, може, і йому інвест-няню виділити?" – підсумував глава СБУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що СБУ позбавлять права розслідувань економічних злочинів.
3 вересня Верховна Рада в першому читанні та за основу підтримала законопроєкт №3087-Д про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ). Воно розслідуватиме злочини у сфері державних фінансів і замінить податкову міліцію.
У вересні 2019 року Кабмін постановою №846 відновив повноваження податкової міліції при Державній фіскальній службі. Передбачалося, що орган діятиме тимчасово, поки повноцінно не запустять Державне бюро розслідувань.