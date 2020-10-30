СБУ позбавлять частини повноважень, – нардеп

Службу безпеки України позбавлять права розслідувань економічних злочинів.

Про це у Facebook повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк. Таке рішення було ухвалено на засіданні парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики.

"Наш комітет податкової та фінансової політики за моєю ініціативою переглянув своє рішення про Бюро економічної безпеки 3087-д в частині повноваження СБУ. Економіку з СБУ повністю прибрали", – написав Железняк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня Верховна Рада в першому читанні та за основу підтримала законопроєкт №3087-Д про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ). Воно розслідуватиме злочини у сфері державних фінансів і замінить податкову міліцію.

У вересні 2019 року Кабмін постановою №846 відновив повноваження податкової міліції при Державній фіскальній службі. Передбачалося, що орган діятиме тимчасово, поки повноцінно не запустять Державне бюро розслідувань.