У санкційному списку ЄС щодо Білорусі опинився покупець українського БТА банку

У третьому пакеті санкцій Євросоюзу за фальсифікацію виборів в Білорусі опинився нафтовий бізнесмен Микола Воробей, який має намір купити український БТА Банк.

Його ім'я зазначено в санкційному списку білоруських компаній і бізнесменів, які пов'язані з незаконно обраним президентом Олександром Лукашенком. Всього під обмеження потрапили 29 осіб.

Микола Воробей потрапив під санкції ЄС Журнал ЄС

"Він є одним з провідних бізнесменів, які працюють в Білорусі, з бізнес-інтересами в нафтовій, вугільній, банківській та інших сферах. Він є співвласником Bremino Group – компанії, яка користується податковими пільгами та іншими формами підтримки з боку білоруської адміністрації. Таким чином, він отримує користь від режиму Лукашенка і підтримує його", – пояснили введення санкцій в ЄС.

У Білорусі йому належить "Абсолютбанк", нафтотрейдер "Інтерсервіс", експедиторська компанія "БелКазТранс", об'єкти нерухомості та інші підприємства.

Микола Воробей потрапив під санкції ЄС

У грудні 2020 року стало відомо, що Антимонопольний комітет України дав Воробью дозвіл на покупку українського БТА Банку. За даними ЗМІ, сума операції може скласти $10 млн, але НБУ ще не санкціонував купівлю.

В Україні бізнесмен володіє ТОВ "Прикарпат Західтранс", якому належить ділянка нафтопроводу Самарсько-Західного напрямку. Він призначений для перекачування дизельного палива з Росії та Білорусі, як для внутрішнього ринку України, так і для транзиту в Європу, зокрема в Угорщину.

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У жовтні в чорний список ЄС потрапили близько 40 осіб. Вони несуть відповідальність за фальсифікацію результатів президентських виборів і порушення прав людини.

При цьому сам Лукашенко спочатку до санкційного списку не ввійшов. Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що ЄС не ввів санкції проти нього, оскільки це підірвало б вимогу Брюсселя почати діалог з опозицією за посередництва ОБСЄ і звільнити політв'язнів.

Через місяць санкції розширили і тоді в них потрапив Лукашенко і його син Віктор.

16 грудня посли Європейського Союзу затвердили введення нового пакету санкцій проти влади Білорусі. Нові обмеження зачеплять 29 осіб і 7 суб'єктів.

Більшість країн світу не визнали легітимність незаконно обраного президента Білорусі.

"Інавгурація" Лукашенко 23 вересня пройшла без оголошення і телетрансляції. Дату церемонії до останнього тримали в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.

Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенко і вийшли на масові протести по всій країні. Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей затримали.