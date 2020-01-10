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10 січня • оновлено в 16:40
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У Рябошапки назвали кількість закритих нелегальних казино

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В Україні правоохоронні органи станом на п’ятницю, 10 січня, припинили діяльність 911 нелегальних гральних закладів.

До відповідних дій силовики вдалися у рамках протидії незаконному гральному бізнесу. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За фактами зайняття гральним бізнесом розпочато 437 кримінальних проваджень, у межах яких провели майже 1,2 тис обшуків.

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Також правоохоронці вилучили 11,6 тис одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи.

"Прокуратура продовжує координувати та забезпечувати ефективну роботу на цьому напрямі, зокрема щодо закінчення розслідування і належного підтримання обвинувачення у цих кримінальних провадженнях у суді", – резюмували представники Офісу.

В Україні правоохоронні органи станом на п’ятницю, 10 січня, припинили діяльність 911 нелегальних гральних закладів

В Україні правоохоронні органи станом на п’ятницю, 10 січня, припинили діяльність 911 нелегальних гральних закладів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
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Борисс Робот
Борисс Робот
а сколько открыли за этот период...???
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