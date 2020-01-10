У Рябошапки назвали кількість закритих нелегальних казино

В Україні правоохоронні органи станом на п’ятницю, 10 січня, припинили діяльність 911 нелегальних гральних закладів.

До відповідних дій силовики вдалися у рамках протидії незаконному гральному бізнесу. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За фактами зайняття гральним бізнесом розпочато 437 кримінальних проваджень, у межах яких провели майже 1,2 тис обшуків.

Також правоохоронці вилучили 11,6 тис одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи.

"Прокуратура продовжує координувати та забезпечувати ефективну роботу на цьому напрямі, зокрема щодо закінчення розслідування і належного підтримання обвинувачення у цих кримінальних провадженнях у суді", – резюмували представники Офісу.

В Україні правоохоронні органи станом на п’ятницю, 10 січня, припинили діяльність 911 нелегальних гральних закладів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський заявив, що виведе з тіні гральний бізнес. "Ми легалізуємо азартні ігри, зокрема казино у п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави.

Ще під час своєї виборчої кампанії Зеленський розповідав, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть узаконені проституція та гральний бізнес.

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 20 грудня, ухвалив постанову про початок масштабної боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні.

Міністр МВС Арсен Аваков наказав закрити всі гральні заклади України до 20 грудня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!