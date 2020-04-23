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23 квітня • оновлено в 13:37
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У розпал пандемії коронавірусу топ-чиновниця вирішила скоротити лікарів в "Укрзалізниці"

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Виконавчий директора філії "Центру Охорони Здоров'я" "Укрзалізниці" Наталя Белінська вирішила скоротити непрофільні витрати і зайве майно у відомстві.

Відповідний лист чиновниці був адресований заступнику головного лікаря Київської клінічної лікарні Роману Четверусу. У Facebook його опублікував Начальник департаменту електропостачання "Укрзалізниці" Валерій Людмирський.

"Виявляється, в лікувальних установах є непрофільні витрати і зайве майно. Можна десь ознайомиться з переліком цього майна? Шановний виконавчий директор, для початку визначте перелік цього майна, визначте, хто його використовує, а потім вже приступайте до скорочення персоналу", – написав Людмирський.

Він підкреслив, що зазначене майно можна було б не реалізовувати, а направити на отримання додаткового доходу.

"Я так розумію, що якщо майно хтось купить, то з метою отримання прибутку. А у Вас що мізків не вистачає використовувати майно ефективно? Так Вам не місце на залізниці", – сказано в повідомленні.

Він також підкреслив, що Белінська в кінці листа пригрозила особисто звільнити співробітників з метою скорочення штату.

"Це сміливий крок. Хочу нагадати, що якщо звільнений Вами співробітник оскаржить підписаний Вами наказ в суді і суд ухвалить рішення на користь працівника, то УЗ виплатить співробітнику за вимушений прогул. Якщо в той момент, хтось в "Укрзалізниці" захоче зробити вам боляче, то надійде регресний позов вже особисто до Вас", – підсумував Людмирський.

лист Белінської

лист Белінської

facebook.com/groups

Раніше OBOZREVATEL писав, що співробітникам локомотивного депо "Укрзалізниці" в Кременчуці на Полтавщині роздали саморобні маски з серветок і канцелярських гумок. Замість рукавичок залізничники використовували упаковки від батона. Через це розгорівся скандал.

Після появи цієї новини прес-служба "Укрзалізниці" раптом відзвітувала про забезпечення локомотивного депо "Кременчук" захисними масками. При цьому факт існування паперових масок вони все ж визнали.

Працівників локомотивного депо в Кременчуці залякали, наказавши заховати паперові маски, через які розгорівся скандал.

Також OBOZREVATEL опублікував ексклюзивний матеріал, де розібрався в деталях скандалу.

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Автор
Маргарита Лук'янець
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця лікарі
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