У Росії злетять ціни на вино: названо терміни

Російський уряд запропонував підвищити з 2020 року ставки акцизів на вино.

Зокрема, на тихі вина ставки піднімуть з 18 до 31 рублів за 1 літр, а на ігристі – з 36 до 40 рублів, випливає з проекту поправок до Податкового кодексу, передають "Ведомости".

Прес-секретар прем'єр-міністра Олег Осипов вже підтвердив, що уряд схвалив такі поправки і найближчим часом внесе їх до Державної думи.

"Розмір ставок визначений виходячи з необхідності приведення у відповідність ставок акцизів на різний алкоголь з таким самим змістом спирту, рівною мірою шкідливості продукції", – повідомив він.

Водночас представник Міністерства фінансів Росії не став уточнювати деталі розрахунків.

Російський уряд запропонував підвищити з 2020 року ставки акцизів на вино

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

При цьому російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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