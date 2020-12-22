У Росії зажадали від США негайно скасувати 'дурні санкції'

Генеральний директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін зажадав від США негайно скасувати "незаконні й дурні" санкції проти підприємств ракетно-космічної галузі Росії.

"Що можна сказати про ці санкції? Вони незаконні, втім, як і всі інші проти російських фізичних і юридичних осіб санкції. Вони дурні, оскільки до "кінцевих військових користувачів "довільно зараховані компанії, які такими не були і не є", – написав Рогозін у Facebook.

За його словами, санкції шкідливі, оскільки створять додаткові перешкоди і роздратування у співпраці росіян та американців у космосі.

"Виходить, у наших американських колег знову "батут запрацював", і передусім вони вирішили плюнути в самарський колодязь. Чи не зарано, колеги, раптом знову ваш "батут" порветься і доведеться знову з нашого колодязя свою пристрасть до космосу задовольняти?" – заявив глава "Роскосмосу".

"Заради збереження нашої спільної справи я вимагаю від уряду США ці санкції щодо наших підприємств негайно скасувати. Будемо вважати, що це "непорозуміння", – резюмував Рогозін.

Водночас заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що вплив нових санкцій США на зміну політики Росії і Китаю наближається до нуля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США вирішили ввести санкції проти 45 російських компаній, зокрема ракетно-космічного центру "Прогрес" і Центрального науково-дослідного інституту машинобудування (обидва входять до "Роскосмосу"). Це стало першим випадком, коли підприємства "Роскосмосу" потрапили під експортні обмеження.

Крім того, відомо, що майбутня адміністрація обраного президента США Джо Байдена розглядає можливість введення проти РФ санкцій. Вони пов'язані з кібератаками на американські урядові установи.

Усього російські хакери атакували три американських штати. Серед їхніх цілей було кілька федеральних відомств, зокрема Пентагон і Держдеп. Атака також зачепила корпорації Microsoft.