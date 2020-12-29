У Росії заявили, що скоро забезпечать Крим водою

Валентина Гембарська Економіка 13:10, 29.12.2020

Віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що окупований Крим, а саме Севастополь, незабаром повністю буде забезпечено водою.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram. Відзначимо, що зараз по всьому півострову спостерігається найсильніший дефіцит води. Україна ще у 2014 році після окупації перекрила Північно-Кримський канал.

Хуснуллін вважає, що постачанню Севастополя водою багато в чому сприяло перекидання води з Кадиковського кар'єру і річки Бельбек.

"Дякую губернатору (так званому главі Севастополя Михайла Развожаева. – Ред.) за хорошу роботу, за оперативне і правильне рішення з постачання води з Кадиковського кар'єра і річки Бельбек. Роботи йдуть за планом, знайдено додаткові джерела, так що ми сподіваємося, що в незабаром Севастополь водою буде повністю забезпечений", – написав Хуснуллін.

У Росії заявили, що забезпечать Крим водою
Facebook Хуснулліна

Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Раніше в Криму "влада" зібралася вирішувати проблему з водою за допомогою буріння нових свердловин, опріснення морської води і штучних опадів. Поки що жодна з ідей успіхом не увінчалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Академік розповів про тяжкі наслідки у перехворілих на COVID-19

Кабмін проголосував за вихід України з угоди СНД, яка загрожує нацбезпеці

В Україні підвищили тариф на електроенергію майже в 2 рази, але й це не межа: скільки платитимемо

В Україні підскочать ціни на цигарки і з'являться нові правила: скільки коштуватиме пачка

З 1 січня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт год струму для населення за проєктом Вітренка