Росія готує нову заборону проти України – ЗМІ

У Росії запропонували заборонити імпорт українських залізничних коліс на територію країни.

Про це повідомляє РБК з посиланням на інформацію поінформованих осіб, які були присутні на нарадах з Міністерством транспорту РФ, де обговорювалася ця ініціатива.

За даними джерел видання, рішення ухвалять на рівні уряду, але ввести заборону планується до кінця 2020 року.

На запит видання в Мінтрансі відповіли, що відомство не отримувало таких пропозицій.

У минулому році найбільший український виробник залізничних коліс "Інтерпайп" поставив на російський ринок 223 тис. коліс.

З 2 червня 2020 року комісія з ініціативи Мінтрансу і РЖД повторно ввела антидемпінгове мито в розмірі 34,22% від вартості коліс щодо "Інтерпайпа".

Нагадаємо, в Україні 21 вересня розпочав працювати російський онлайн-рітейлер Wildberries, який відкрито торгує товарами з символікою країни-агресора.

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