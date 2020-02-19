У Росії замість одіозного олігарха Фукса оголосили в розшук темношкірого пастора

Московський міський суд скасував заочний арешт одіозного олігарха Павла Фукса, обвинуваченого в розкраданні коштів пайовиків при будівництві нерухомості в центрі Москви.

Це трапилося через те, що у вересні минулого року в міжнародний розшук замість нього оголосили американського пастора Осей-Джемфі Прінса, передає "Комерсант".

Два роки тому той приїжджав у місто Кизил читати проповіді, і його дані поліцейські занесли в англомовну розшукову базу МВС РФ "Магістраль".

У результаті в Таганський райсуд, де розглядалися клопотання про арешт забудовника, був представлений рапорт, у якому Прінс був ідентифікований як Фукс.

"Незадовго до засідання УВС Центрального округу Москви винесла постанову про припинення міжнародного розшуку обвинуваченого в особливо великому шахрайстві Фукса. З документа випливає, що підставою для цього стала "технічна помилка, в результаті якої були відображені некоректні дані про перетин державного кордону Російської Федерації Фуксом", – йдеться у повідомленні.

Тепер Таганський райсуд повинен втретє розглянути клопотання про заочний арешт.

Московський міський суд скасував заочний арешт одіозного олігарха Павла Фукса

Компанія "Моссітігрупп", власником якої є олігарх, брала участь у спорудженні об'єктів у столицях Росії та України. Наприкінці 2018-го "Москомстройінвест" повідомляв про кримінальну справу щодо шахрайства проти ТОВ "Олтер", яке будувало ЖК Sky House на Митній вулиці у Москві.

Компанію звинувачують у тому, що з 2014 року вона не виконувала зобов'язань перед вкладниками, а будинок, який повинні були здати ще у 2011-му, готовий тільки на 90%.

На піку девелоперського бізнесу у 2010 році портфель проєктів "Моссітігруп" сягав 7 млн кв. м. Фірма будувала у Москві два хмарочоси – "Євразію" та "Імперію", однак у неї почалися проблеми з кредиторами – Сбербанком і Альфа-банком.

У вересні минулого року в міжнародний розшук замість Фуксаоголосили американського пастора Осей-Джемфі Прінса "Коммерсант"

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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