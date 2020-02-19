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19 лютого • оновлено в 10:55
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У Росії замість одіозного олігарха Фукса оголосили в розшук темношкірого пастора

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Московський міський суд скасував заочний арешт одіозного олігарха Павла Фукса, обвинуваченого в розкраданні коштів пайовиків при будівництві нерухомості в центрі Москви.

Це трапилося через те, що у вересні минулого року в міжнародний розшук замість нього оголосили американського пастора Осей-Джемфі Прінса, передає "Комерсант".

Два роки тому той приїжджав у місто Кизил читати проповіді, і його дані поліцейські занесли в англомовну розшукову базу МВС РФ "Магістраль".

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У результаті в Таганський райсуд, де розглядалися клопотання про арешт забудовника, був представлений рапорт, у якому Прінс був ідентифікований як Фукс.

"Незадовго до засідання УВС Центрального округу Москви винесла постанову про припинення міжнародного розшуку обвинуваченого в особливо великому шахрайстві Фукса. З документа випливає, що підставою для цього стала "технічна помилка, в результаті якої були відображені некоректні дані про перетин державного кордону Російської Федерації Фуксом", – йдеться у повідомленні.

Тепер Таганський райсуд повинен втретє розглянути клопотання про заочний арешт.

Московський міський суд скасував заочний арешт одіозного олігарха Павла Фукса

Московський міський суд скасував заочний арешт одіозного олігарха Павла Фукса

Компанія "Моссітігрупп", власником якої є олігарх, брала участь у спорудженні об'єктів у столицях Росії та України. Наприкінці 2018-го "Москомстройінвест" повідомляв про кримінальну справу щодо шахрайства проти ТОВ "Олтер", яке будувало ЖК Sky House на Митній вулиці у Москві.

Компанію звинувачують у тому, що з 2014 року вона не виконувала зобов'язань перед вкладниками, а будинок, який повинні були здати ще у 2011-му, готовий тільки на 90%.

На піку девелоперського бізнесу у 2010 році портфель проєктів "Моссітігруп" сягав 7 млн кв. м. Фірма будувала у Москві два хмарочоси – "Євразію" та "Імперію", однак у неї почалися проблеми з кредиторами – Сбербанком і Альфа-банком.

У вересні минулого року в міжнародний розшук замість Фуксаоголосили американського пастора Осей-Джемфі Прінса

У вересні минулого року в міжнародний розшук замість Фуксаоголосили американського пастора Осей-Джемфі Прінса

"Коммерсант"

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Павло Фукс
Місце
Росія
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