У Росії замість одіозного олігарха Фукса оголосили в розшук темношкірого пастора

Московський міський суд скасував заочний арешт одіозного олігарха Павла Фукса, обвинуваченого в розкраданні коштів пайовиків при будівництві нерухомості в центрі Москви.
Це трапилося через те, що у вересні минулого року в міжнародний розшук замість нього оголосили американського пастора Осей-Джемфі Прінса, передає "Комерсант".
Два роки тому той приїжджав у місто Кизил читати проповіді, і його дані поліцейські занесли в англомовну розшукову базу МВС РФ "Магістраль".
У результаті в Таганський райсуд, де розглядалися клопотання про арешт забудовника, був представлений рапорт, у якому Прінс був ідентифікований як Фукс.
"Незадовго до засідання УВС Центрального округу Москви винесла постанову про припинення міжнародного розшуку обвинуваченого в особливо великому шахрайстві Фукса. З документа випливає, що підставою для цього стала "технічна помилка, в результаті якої були відображені некоректні дані про перетин державного кордону Російської Федерації Фуксом", – йдеться у повідомленні.
Тепер Таганський райсуд повинен втретє розглянути клопотання про заочний арешт.
Московський міський суд скасував заочний арешт одіозного олігарха Павла Фукса
Компанія "Моссітігрупп", власником якої є олігарх, брала участь у спорудженні об'єктів у столицях Росії та України. Наприкінці 2018-го "Москомстройінвест" повідомляв про кримінальну справу щодо шахрайства проти ТОВ "Олтер", яке будувало ЖК Sky House на Митній вулиці у Москві.
Компанію звинувачують у тому, що з 2014 року вона не виконувала зобов'язань перед вкладниками, а будинок, який повинні були здати ще у 2011-му, готовий тільки на 90%.
На піку девелоперського бізнесу у 2010 році портфель проєктів "Моссітігруп" сягав 7 млн кв. м. Фірма будувала у Москві два хмарочоси – "Євразію" та "Імперію", однак у неї почалися проблеми з кредиторами – Сбербанком і Альфа-банком.
У вересні минулого року в міжнародний розшук замість Фуксаоголосили американського пастора Осей-Джемфі Прінса
"Коммерсант"
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса з київським метрополітеном.
Олігарх підозрюється у зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним з організаторів вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі українці, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати в Мексику за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна у його російський паспорт.
Фукс, який перебрався до України, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редради ЗМІ Михайла Бродського.
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