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10 березня • оновлено в 16:50
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У Росії заіржавів "нержавний" пам'ятник рублю: показове фото

3.2т
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У Росії вкрився іржею пам'ятник рублю, на якому нанесено напис: "Наш рубль не заіржавіє".

На "пам'ятку", яка розташована в Ульяновську, звернули увагу користувачі Twitter. Її було відкрито у 2016 році недалеко від будинку-музею Леніна. Місцеві ЗМІ тоді особливо наголошували, що витвір "виконаний із хромованих нержавних деталей", а якщо його обертати навколо осі, то можна загадувати бажання про фінансове благополуччя. Але "монеті" це не допомогло.

Пам'ятник "нержавному" рублю заіржавів

Пам'ятник "нержавному" рублю заіржавів

"Ульяновськ. Тут заіржавів пам'ятник рублю, на якому написано, що він не заіржавіє", – повідомив у Twitter користувач Костянтин Іванов 10 березня.

"Нержавний" рубль заіржавів

"Нержавний" рубль заіржавів

Новина моментально розійшлася соцмережею із ущипливими коментарями.

"Та він просто спітнів", – пишуть у обговоренні.

"Останні дні настали", – пожартувала користувачка з ніком "відьма на роботі". "Останні дні дістали", – відповів їй Костянтин Іванов.

Обговорення "нержавного рубля"

Обговорення "нержавного рубля"

Twitter

"Чому ми лише так у "федеральний порядок денний" потрапляємо?" – розсміявся Олексій Мельник.

"Мироточить, скоро половники цілувати приїдуть", – підсумував Олексій Орлов.

Обговорення "нержавного рубля"

Обговорення "нержавного рубля"

Twitter

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Курс валют
Місце
Росія
Теги
Новини Росії рубль
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Нациев Сала
Нациев Сала
Зачем целовать? Просто учите гимн России, ykpo дeбил.ы))
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Что сделал Путин после резкого падения цены на нефть? -Российский Папа Карло взял полено и выстругал из него деревянный рубль.
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