У Росії заіржавів "нержавний" пам'ятник рублю: показове фото

У Росії вкрився іржею пам'ятник рублю, на якому нанесено напис: "Наш рубль не заіржавіє".

На "пам'ятку", яка розташована в Ульяновську, звернули увагу користувачі Twitter. Її було відкрито у 2016 році недалеко від будинку-музею Леніна. Місцеві ЗМІ тоді особливо наголошували, що витвір "виконаний із хромованих нержавних деталей", а якщо його обертати навколо осі, то можна загадувати бажання про фінансове благополуччя. Але "монеті" це не допомогло.

Пам'ятник "нержавному" рублю заіржавів

"Ульяновськ. Тут заіржавів пам'ятник рублю, на якому написано, що він не заіржавіє", – повідомив у Twitter користувач Костянтин Іванов 10 березня.

"Нержавний" рубль заіржавів

Ульяновск. Здесь заржавел памятник рублю, на котором написано, что он не заржавеет. pic.twitter.com/Fki4yy5hq6 — Konstantin Ivanov (@Charodei_Ent) March 10, 2020

Новина моментально розійшлася соцмережею із ущипливими коментарями.

"Та він просто спітнів", – пишуть у обговоренні.

"Останні дні настали", – пожартувала користувачка з ніком "відьма на роботі". "Останні дні дістали", – відповів їй Костянтин Іванов.

Обговорення "нержавного рубля" Twitter

"Чому ми лише так у "федеральний порядок денний" потрапляємо?" – розсміявся Олексій Мельник.

"Мироточить, скоро половники цілувати приїдуть", – підсумував Олексій Орлов.

Обговорення "нержавного рубля" Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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