Федеральна служба Росії з ветеринарного і фітосанітарного нагляду не вважає за необхідне вводити повну заборону на ввезення молочної та м'ясної продукції у країну фізичними особами.

"До абсурду доходити не треба, тому потрібно виділити ті речі, які несуть великі ризики, і на них ввести заборону. На ті речі, які несуть менше ризику, – не вводити", – повідомив глава Россільгоспнагляду Сергій Данкверт після засідання російсько-аргентинської міжурядової комісії у Буенос-Айресі, передає ТАСС.

За його словами, заборони на ввезення молочної та м'ясної продукції діють в усіх цивілізованих країнах.

Данкверт вважає, що не потрібно політизувати це питання і робити з нього велику проблему.

"Чому всі вирішили, що це хамон і пармезан? Ось припустимо сосиски з африканською чумою, які ми затримали нещодавно в Забайкаллі. Молочні та м'ясні продукти можуть представляти загрозу незалежно від ввезеного обсягу", – резюмував глава Россільгоспнагляду.

У Росії захотіли частково заборонити ввезення молока і м'яса

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна м'ясна асоціація Росії запропонувала уряду ввести заборону на ввезення приватними особами з-за кордону м'ясної та молочної продукції для особистого користування.

Крім того, пропонується посилити контроль за багажем і ручною поклажею на кордоні і підвищити відповідальність за незаконне ввезення продукції тваринного походження.

Найбільші російські виробники м'яса і птиці зазначають, що виняток можна зробити лише для молочних сумішей для дітей і дитячого харчування.

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