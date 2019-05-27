У Росії задумали новий "мегапроект": Путін дав добро

У Росії побудують глибоководний морський порт в селищі Янтарне Калінінградської області. Його вже підтримав президент Росії Володимир Путін.

Як повідомляє "Коммерсантъ", потужність порту складе 48 млн тонн. На його будівництво буде потрібно 200 млрд рублів (82 млрд грн) з урахуванням прокладки залізної та автомобільної доріг до порту. 50 млрд рублів (20,5 млрд грн) повинні виділити з бюджету, а решту суми покрити за допомогою інвестора. Для реалізації проекту потрібно довести його ефективність і підтвердити, що порт зможе забезпечувати заявлений товарообіг.

Володимир Путін схвалив будівництво

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Будівництво глибоководного морського порту обговорювалося з початку 2000-х років. Спочатку його хотіли побудувати в Балтійську, проте у 2014 році прийняли рішення розмістити вантажопасажирський термінал в Піонерському, а глибоководний термінал - в Янтарному за 30 кілометрів від Балтійська.

На думку експертів, будівництво глибоководного порту може бути доцільним після запуску поромів з Усть-Луги в Калінінград. Однак заявлена потужність порту завищена приблизно у 10 разів, а контейнерні перевезення в подібних обсягах вже покривають інші російські порти в Балтійському басейні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні в Росії влада схвалила будівництво першої ділянки високошвидкісної магістралі Москва - Казань (до Нижнього Новгорода). Вартість оцінюється в 621,5 мільярда рублів (262 млрд грн), з них 200 млрд будуть виділені з бюджету.

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