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У Росії заборонили показувати курс валют на вулиці: що відбувається

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У Росії в п'ятницю, 24 травня, набула чинності заборона на вуличні табло з курсами валют відповідно до вказівки Центробанку.

Як повідомляє РБК, президент РФ Володимир Путін дав Банку Росії право встановлювати обов'язкові вимоги для кредитних організацій про порядок розміщення ними курсів обміну іноземної валюти, підписавши в грудні відповідний закон. 23 квітня ЦБ опублікував вказівку про заборону розміщення відомостей про обмінні курси за межами приміщень банків, вона набула чинності через 30 днів.

"Банк при здійсненні операцій з готівковою іноземною валютою та чеками повинен розміщувати інформацію про курси іноземних валют тільки всередині приміщення", - йдеться у вказівці регулятора. При цьому інформацію про курси валют можна розміщувати в засобах масової інформації та інтернеті, а також мобільних додатках банків.

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Обмін валюти

Обмін валюти

Zakon.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник голови Стратегічної групи радників по підтримці реформ Павло Кухта заявив, що заборона в Росії показувати на вуличних табло курс валют – це дуже поганий сигнал для країни.

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Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїкурс валютдолар
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Северная корея уже рядом.
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Махно Володимир
Махно Володимир
зачем татаро-монгольским мокшам знать как их имеет путин во все дырочки! неведение - залог успеха для тупых!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Что плохого в снижении объема уличной рекламы, которая уже реально задолбала? Те, кому надо, посмотрят у себя в смартфонах, сравнят и примут решение. И вообще проще по безналу поменять.
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