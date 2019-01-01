У Росії забили на сполох: країні загрожує масштабна криза

У Росії стурбовані можливим різким підвищенням цін, незважаючи на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що його не буде. Експерти пророкують країні повторення кризи 2008-го року.

Як сказано в матеріалі агентства "Федерал прес", головною причиною інфляції стане підвищення ПДВ і ослаблення рубля в 2018 році.

За словами аналітика Гірея Бекірова, в Росії у 2019-му році виростуть ціни практично на всі товари.

"У 2019 зростуть ціни практично на все. Але потрібно розуміти, що підвищення цін буде перш за все не через зростання ПДВ на 2%, а через знецінення валют. ПДВ підвищують через зниження обсягу податкових зборів, щоб компенсувати збитки. Це може підвищити вартість товару для споживача максимум на 3%, але в реальності вона виросте приблизно на 10–15%, в першу чергу на імпортні товари. Ретейл підніме ціни на сільгосппродукцію за рахунок подорожчання бензину та інших складників", - пояснив він.

Аналітик відзначив, що економічні проблеми Росії пов'язані насамперед з геополітичною кризою.

"Фіксується криза споживання, яка пов'язана зі зниженням платоспроможності населення, грошова маса "згортається", зупиняє рух. Це триває з 2014 року. Йде зміна глобальної моделі економіки: від єдиної фінансової системи до умовно регіональних систем, потужних місцевих економік. Криза ще не увійшла в гостру фазу. Експерти прогнозують падіння міжнародних ринків і повторення кризи 2008 року у наступному році, але більш розтягнутої за часом. Протягом двох років зупиняться всі капітали", - вважає він.

За його словами, для населення це означає гарантоване підвищення цін, оскільки підприємці будуть компенсувати недолік попиту, падіння доходів громадян і знецінення валют, які не матимуть повноцінного забезпечення.

"Пом'якшити ситуацію і задовольнити попит в умовах відсутності грошей можна за рахунок легального бартеру всередині виробничих або споживчих кооперативних систем. Тобто якщо грошова маса падає і йдуть касові розриви, люди всередині кооперацій можуть обмінюватися товарами", - підсумував Бекіров.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітики вважають, що найближчим часом не варто чекати глобальної світової кризи, а лише незначне уповільнення економічного зростання.

Нагадаємо, в Росії серед населення зростає паніка через вказівки банків перевіряти безготівкові платежі. Громадяни все частіше стикаються з тим, що кредитні установи блокують банківський переказ на невелику суму і просять пояснити його призначення.

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