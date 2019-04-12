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У Росії забили на сполох через різке збідніння

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У Росії повсякденні витрати населення за підсумками березня продемонстрували рекордне зростання, збільшившись на 11%.

При цьому, за даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, близько 70% громадян живуть у режимі суворої економії, повідомляє "Газета.ru".

Зокрема, більш ніж дві третини опитаних (68%) намагаються витрачати по мінімуму, скорочуючи повсякденні витрати. У минулому році таких росіян було менше – 63%.

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Ще 69% респондентів вважають, що на даний момент не варто брати великі позики в банках, і майже половина (48%) заявили, що вільні кошти зараз краще покласти в банк.

Найбільше від зростання цін постраждали росіяни з низькими доходами. У березні їм довелося витратити на звичні повсякденні товари на 13,9% більше, ніж місяцем раніше.

Росіяни з середніми і високими доходами стали економити, перейшовши на більш бюджетні товари.

"Багато в чому на збільшення витрат росіян вплинуло зростання податкового навантаження. Крім того, свою роль могла зіграти дострокова реалізація відкладеного попиту через очікування прискореного зростання цін на важливі продукти і послуги. Такі очікування підштовхують росіян витрачати зараз, а не відкладати покупкит "на потім", коли через зростання споживчих цін і можливу девальвацію рубля багато товарів стануть менш доступними", – резюмував російський аналітик Олексій Коренев.

У Росії забили на сполох через різке збідніння

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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Новини Росії
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кацапью вредно много жрать. Голодный кацап больше любит своего хозяина
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Бедные хахлы я не думал что у вас полная жопа
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