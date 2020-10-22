У Росії вважають біткоїн загрозою

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін назвав криптовалюту і стейблкоїни загрозою для стабільності чинної фінансової системи.

Про це пише Росбалт. На його думку, великі цифрові гіганти, які створюють цифрові платформи, чинять негативний вплив на фінансове регулювання в країнах.

"Криптовалюта і всі похідні цифрові фінансові активи, якими активно користується молоде покоління, створюють загрозу як центральним резервним системам, центральним банкам, так і фінансовим інститутам", – заявив Мішустін.

Російський прем'єр заявив, що РФ сама повинна стати цифровою платформою, щоб витримати конкуренцію з IT-гігантами.

"Цифровізація – це фактор, який у XXI столітті впливає на всі країни і без якого неможливо далі розвиватися", – зазначив він.

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