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У Росії усі компанії відмовилися страхувати новий запуск ракети ''Союз''

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У Росії жодна страхова компанія не подала заявку на участь у відкритому запиті пропозицій зі страхування ризиків під час запуску ракети-носія "Союз-ФГ" із транспортним вантажним кораблем "Прогрес МС-10" і вантажем для доставки на Міжнародну космічну станцію.

Максимальна премія за договором становить 116,5 млн рублів, а загальна страхова сума — 3,2 млрд рублів, із яких 3 млрд рублів — це страхування вантажного корабля, а 200 млн рублів — вантажу, повідомляє "Інтерфакс".

Страховим випадком вважалася б утрата або загибель космічного корабля і вантажу.

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Запит пропозицій оголосили 10 жовтня, однак у зв'язку з тим, що на участь в процедурі не було подано жодної заявки, відкритий запит визнали таким, що не відбувся.

За інформацією джерела в ракетно-космічній галузі, запуск "Прогресу МС-10" запланований на 15-18 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня під час старту ракети "Союз МС-10" до міжнародної космічної станції сталася аварія носія. Через нештатну ситуацію екіпажу довелося здійснити аварійну посадку в Казахстані.

Ризики під час запуску ракети-носія й транспортного пілотованого корабля і його стикування із МКС застрахували у СК "Згода" на 4,65 мільярда рублів. У компанії зазначали: якщо цей інцидент визнають страховим випадком, то це стане однією із найбільших виплат в історії страхування космічних ризиків.

Місце
Росія
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Но зато согласились застраховать задницу главы Роскосмоса Рогозина.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росийские олигархи скупайте Ржубль вы БАНКРОТЫ
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия -это помойка и Банкрот!
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