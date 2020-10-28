У Росії визнали, що на нафту по $60 вже не сподіваються

У Росії визнали, що зростання світових цін на нафту до $60 за барель в найближчі кілька років малоймовірне.

Такий прогноз зробили у Рахунковій палаті Росії, передає "Газета.ru". За її оцінками, до 2022 року ціна на "чорне золото" закріпиться на рівні $55, незважаючи на закінчення обмежень в рамках угоди ОПЕК+.

"Більш високі ціни на нафту (60 доларів за барель і вище, як у 2017-2019 роках) нам видаються малоймовірними, оскільки на обсяги глобального споживання нафти до середини 2020-х років почнуть надавати помітний вплив чинники деуглеродизації світової економіки", – сказано у документі.

Відзначається, що за підсумками 2020 року очікують ціну на російську нафту Urals $42 за барель.

Крім того, в палаті очікують збереження угоди ОПЕК+ у повному обсязі до кінця першого кварталу 2022 року. Вважається, що після цього ціни на вуглеводні на світовому ринку повинні повернутися на рівень 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні ціни на нафту еталонних марок впали через зростання кількості нових заражень коронавірусом у світі. Brent опустилася до 42,23 долара за барель, а WTI – до 39,98 долара за барель.