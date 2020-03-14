Для бюджету Росії і Саудівської Аравії буде небезпечно якщо низька ціна на нафту протримається довгий час – 4-5 років.
Таку думку висловив російський економіст Сергій Алексашенко в інтерв'ю OBOZREVATEL. Він вважає, що рано чи пізно Росія і ОПЕК домовляться про скорочення видобутку нафти.
"Об'єктивно обидві сторони зацікавлені, щоб досягти нової угоди. Питання тільки в тому, у кого запас міцності виявиться трохи меншим, хто швидше погодиться на нову угоду і візьме на себе більший тягар по скороченню видобутку нафти. Мій прогноз – протягом року ці переговори можуть початися", – зазначив Алексашенко.
нафтова війна
Вартість на нафту він прогнозувати відмовився, оскільки її ціна залежить від попиту на ринку.
"Об'єктивно – це скільки покупці готові купити, а продавці – за скільки продавати. Сьогодні це 36 дол. за барель, 2 тижні тому було по 60. І та і інша ціна – об'єктивна", – прояснив експерт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі.
6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК+ по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.
Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн в день (або понад $3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
11 березня стало відомо, що державна нафтокомпанія Саудівської Аравії Saudi Aramco збільшить обсяг видобувних потужностей до 13 млн барелів на добу.
12 березня Ірак, Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати приєдналися до Саудівської Аравії в нафтовій "війні" проти Росії.
14 березня стало відомо, що уряд Росії не збирається скорочувати заплановані видатки бюджету через падіння цін на нафту
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