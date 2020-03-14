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14 березня • оновлено в 16:54
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У Росії визнали, що Кремль піде на нову угоду щодо нафти з ОПЕК

8.2т
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Для бюджету Росії і Саудівської Аравії буде небезпечно якщо низька ціна на нафту протримається довгий час – 4-5 років.

Таку думку висловив російський економіст Сергій Алексашенко в інтерв'ю OBOZREVATEL. Він вважає, що рано чи пізно Росія і ОПЕК домовляться про скорочення видобутку нафти.

"Об'єктивно обидві сторони зацікавлені, щоб досягти нової угоди. Питання тільки в тому, у кого запас міцності виявиться трохи меншим, хто швидше погодиться на нову угоду і візьме на себе більший тягар по скороченню видобутку нафти. Мій прогноз – протягом року ці переговори можуть початися", – зазначив Алексашенко.

нафтова війна

нафтова війна

Вартість на нафту він прогнозувати відмовився, оскільки її ціна залежить від попиту на ринку.

"Об'єктивно – це скільки покупці готові купити, а продавці – за скільки продавати. Сьогодні це 36 дол. за барель, 2 тижні тому було по 60. І та і інша ціна – об'єктивна", – прояснив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Сергій Алексашенко
Місце
Росія
Тег
Організація експортерів нафти (ОПЕК)
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Какой ""мудрый экономист""бегунок правда,это и так всем известно,уронят побольше америгосских сланцевиков,и договорятся,об чем базар.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Московцы,а кушать уже хоця!))))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Слава жопомойщикам! Жопомойщикам слава!
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