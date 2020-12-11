У Росії виставили на продаж візитку Путіна за сотні тисяч рублів

У Москві виставили на продаж стару візитку президента Росії Володимира Путіна за 550 тисяч рублів (211 тисяч гривень).

"Оригінал. Стан хороший. З 2004 року лежала в гаманці. Відтоді працювала в компанії в радника Путіна", – написала авторка оголошення Марія, опублікувавши його на платформі Avito.

На візитці російською та англійською мовами вказано посади Путіна (1992-1996 роки) – заступник мера з міжнародних та економічних зв'язків, голова комітету із зовнішніх зв'язків мерії Санкт-Петербурга.

Також на картці зазначено телефон, факс та адресу організації, у якій працював нинішній президент Росії.

На візитці російською та англійською мовами вказано посади Путіна Avito

На візитці російською та англійською мовами вказано посади Путіна Avito

Водночас у мережі посміялися з "цінності" раритету.

"Бери, бери – я ще намалюю", "І кому це треба?", "Пишіть в особисті – дешевше віддам. У мене їх через кілька годин буде сотня-інша", – пишуть користувачі у Twitter.

На візитці російською та англійською мовами вказано посади Путіна Avito

Як повідомляв OBOZREVATEL, Банк "Росія" заробляє на росіянах до 2 млрд рублів (770 млн гривень) на рік через велику комісію, яку фінустанова бере за свої послуги.

Головний акціонер "Росії" Юрій Ковальчук – близький друг російського президента і друга за важливістю людина в країні. Акції банку дають і забирають залежно від прихильності Путіна.