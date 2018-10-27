У Росії стали більше пити: названі дивні причини

У Росії роздрібні продажі горілки в січні-серпні 2018 року збільшилися майже на 10% до 46,3 млн декалітрів.

"Це різка зміна, якщо врахувати останні тенденції, коли продажі або не змінювалися, або незначно зростали", - йдеться у звіті Аналітичного центру при уряді РФ, передають "Известия".

Зокрема, за підсумками 2017 року реалізація напою збільшилася на 2%, а в січні-березні 2018 року продажі не змінилися по відношенню до аналогічного періоду минулого року.

За даними Росалкогольрегулювання, зростання роздрібних продажів горілки пов'язане перш за все з впровадженням і ефективною роботою системи ЕГАІС у всіх сегментах алкогольного ринку.

У той же час голова правління російської громадської асоціації "Здорові регіони" Олексій Шабашов вважає, що зростання продажів горілки може бути пов'язане і з проведеним в РФ Чемпіонатом світу з футболу в червні-липні.

"Складалося відчуття, ніби під час мундіалю частина заборонних заходів КпАП просто не працювала. Наприклад, кодексом обмежено споживання спиртного в громадських місцях і заборонено перебувати там в стані сп'яніння, що не завжди дотримувалося. Це сприяло збільшенню реалізації алкоголю і його споживання", - резюмував експерт.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в Україні зростуть мінімальні ціни на алкоголь. Підвищення дозволить забезпечити рентабельність і вивести частину ринку з тіні, впевнені в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.