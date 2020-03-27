У Росії сказали, якою має бути ціна на нафту

Справедлива ціна нафти, що дозволяє не рости дорогим проектам і рости попиту, становить $45-55 за барель.
Про це заявив заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін в ході онлайн-дискусії на майданчику Валдайського клубу, передає "Інтерфакс".
Як заявив Сорокін, "ця ціна не дає приростати дорогим проектам, які об'єктивно світові не дуже потрібні, але при цьому дозволяє попиту стабільно зростати і поступово ринку досягти цього балансу". Коронавірус знизив ціну нафти на $25, в разі збереження угоди ОПЕК + вона могла бути лише на $ 5-7 вище, вважають в Міненерго РФ.
"Без урахування коронавірусу при тих рівнях видобутку, які ми спостерігали у першому кварталі, ми вважаємо, що ціна у підсумку, в цей діапазон б і вийшла", - зазначив заступник міністра.
Сорокін у ході дискусії також торкнувся теми угоди ОПЕК + щодо обмеження видобутку нафти. За його словами, вплив коронавірусу на падіння попиту на нафту вже в лютому було досить значним, і пропоновані партнерами по ОПЕК + обмеження по видобутку були "краплею в морі".
"Наш аналіз у лютому показував, що в ситуації повної невизначеності і високу ймовірність поширення вірусу за межі Китаю вплинути (на вартість нафти) кардинально неможливо, тому що навіть скорочення 0,6-1,5 млн б/д - це крапля у морі порівняно з тим ударом, який вірус завдав світовій економіці", - сказав він.
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