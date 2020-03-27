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27 березня • оновлено в 12:25
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У Росії сказали, якою має бути ціна на нафту

5.5т
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Справедлива ціна нафти, що дозволяє не рости дорогим проектам і рости попиту, становить $45-55 за барель.

Про це заявив заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін в ході онлайн-дискусії на майданчику Валдайського клубу, передає "Інтерфакс".

У Росії назвали "справедливу" ціну на нафту

Як заявив Сорокін, "ця ціна не дає приростати дорогим проектам, які об'єктивно світові не дуже потрібні, але при цьому дозволяє попиту стабільно зростати і поступово ринку досягти цього балансу". Коронавірус знизив ціну нафти на $25, в разі збереження угоди ОПЕК + вона могла бути лише на $ 5-7 вище, вважають в Міненерго РФ.

"Без урахування коронавірусу при тих рівнях видобутку, які ми спостерігали у першому кварталі, ми вважаємо, що ціна у підсумку, в цей діапазон б і вийшла", - зазначив заступник міністра.

Сорокін у ході дискусії також торкнувся теми угоди ОПЕК + щодо обмеження видобутку нафти. За його словами, вплив коронавірусу на падіння попиту на нафту вже в лютому було досить значним, і пропоновані партнерами по ОПЕК + обмеження по видобутку були "краплею в морі".

"Наш аналіз у лютому показував, що в ситуації повної невизначеності і високу ймовірність поширення вірусу за межі Китаю вплинути (на вартість нафти) кардинально неможливо, тому що навіть скорочення 0,6-1,5 млн б/д - це крапля у морі порівняно з тим ударом, який вірус завдав світовій економіці", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту у Європі.

  • Через розрив договору з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн в день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Акції російських компаній на біржі у Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • У Росії стався черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі у середу, 25 березня вартість долара подолала психологічну позначку у 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всього за один тиждень після початку нафтової війни між Росією і Саудівською Аравією і обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

  • Цінову нафтову війну між Росією і Саудівською Аравією шведський економіст Андерс Аслунд охарактеризував як особистий конфлікт глави "Роснафти" Ігоря Сечіна з наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Тег
нафта
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Забралов Ник
Забралов Ник
все шо звідти виходить чи думки ,чи слова, чи дії, ВСЕ на шкоду людству!!!!! (за мотивами ненаписаного роману Р. Рейгана "Імперія ЗЛА"...)
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Справедливая цена это 5 баксов, и расея в огне и пнр,жнр,кнр, тнр, снр...
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